De recorrida por el suroeste, Ardohain se reunió con los intendentes de Puelén y 25 de Mayo

El diputado Martín Ardohain, del bloque Propuesta Federal, visitó en el día de ayer las localidades de Puelen y 25 de Mayo.

Por la mañana, el diputado se reunió con el intendente de Puelen, Alberto Colado en la sede de la Municipalidad local, quien le comentó sobre la situación de la localidad.

Posteriormente se dirigió a la localidad de 25 de Mayo, donde visitó al concejal Leonardo Monsalve y a la excandidata al legislativo local, Marina Álvarez, con quienes analizaron los temas referidos a la localidad y coincidieron en trabajar juntos para fortalecer el Pro en La Pampa.

Más tarde mantuvo una amena charla con el intendente Abel Abeldaño y con el secretario de gobierno Ricardo Pollo. El diputado Ardohain se puso a disposición, les ofreció los equipos técnicos de Fundación Pensar, y se comprometió a revisar y analizar los temas que se plantearon.

“Acá no viene nadie, todo es por teléfono, por eso es una alegría que venga a visitarnos un diputado provincial y encima siendo de otro partido político.” expresó Abeldaño.

Tanto los dos intendentes, Colado y Abeldaño, como también los concejales Monsalve y Álvarez, coincidieron en que la preocupación mayor que tienen hoy en las localidades es la creciente falta de empleo. Expresaron también su preocupación sobre como se resolverá este tema cuando lleguemos a la post pandemia. Remarcaron que muchas familias han perdido su fuente de ingresos y no hay miras hoy de poder recuperarlo.

Ardohain también mantuvo reuniones con comerciantes quienes lo alentaron a seguir luchando por las modificaciones en el SIRCREB. “Estamos muy preocupados por las sumas de dinero que nos retiene la Dirección General de Rentas, porque no podemos usarlo para cancelar nuestras deudas, que hoy son muchas más debido a la pandemia. Tenemos compromisos con los empleados, no podemos dejarlos sin trabajo y consideramos que sería un buen gesto del estado provincial, que no nos retengan ese dinero.” expresaron.

