Lovera y el dictamen del proyecto de ley que regula el teletrabajo: “le va a cambiar la vida laboral a muchas familias”

Ayer se reunió, en forma remota, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside el pampeano Daniel Lovera, para tratar el proyecto de ley de teletrabajo.

La semana pasada, cuando se reunió la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado, participaron del debate el ministro de esa cartera, Claudio Moroni y, como representantes de los sectores del trabajo, Héctor Daer por la CGT y Hugo Yasky por la CTA. Hoy fue el turno de los representantes del sector empresario, participaron del debate la UIA (Unión Industrial Argentina), IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), ARGENCON (Empresas de la Economía del Conocimiento), ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), ENAC (Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino).

Consultado sobre el temario y el desarrollo de la Comisión, su presidente, el senador Daniel Lovera explicó: “Estamos abordando un tema que le va a cambiar la vida laboral a muchas familias argentinas. Hemos decidido, desde el bloque “Frente de Todos”, emitir dictamen por la aprobación, sin modificaciones, del proyecto de ley que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Estamos convencidos de que lo antes posible debemos tener una ley que esté reglamentada y operativa para que sea una herramienta que garantice los derechos, en Argentina, de las personas que teletrabajan, señaló en un comunicado.

El teletrabajo era una realidad inminente antes de la pandemia, hoy, se aceleraron los tiempos y tenemos que estar a la altura de las circunstancias.

¿Cómo resultó la discusión en la reunión?

Es claro que hay intereses contrapuestos con la oposición en algunos puntos. Eso cobra fuerza, sobre todo, cuando queremos regular una normativa laboral en la que las partes se encuentran en relación desigual. Cada uno sabe qué interés defiende, nosotros vamos a proteger a la parte más débil de esa relación, y consideramos que esa defensa se refleja como principio fundamental de la esta legislación siendo la bandera que, personal e institucionalmente, elegí llevar hace muchísimos años.

¿Estuvo trabajando en esto antes de la pandemia?

Sí. El teletrabajo es una modalidad laboral que debe ser regulada y venimos trabajándolo hace tiempo porque lo veíamos como una necesidad inminente en los análisis que hacíamos desde la OIT (Organización Internacional del Trabajo). No es nuevo, pero sí se exacerbó por la epidemia global que estamos viviendo de COVID-19. Tomamos la misión de avanzar en la protección de trabajadoras y trabajadores ya que podrían ocurrir inequidades ante la ausencia de una regulación expresa.

Hoy, emitimos dictamen por aprobar la ley de teletrabajo que, aun con algunos actores en desacuerdo, es fruto del consenso de diferentes fuerzas políticas siendo, a su vez, una normativa que reclama la sociedad en su conjunto. Después tendremos que seguir trabajando en su reglamentación y en cada negociación colectiva.

¿Cómo analiza el dictamen de hoy?

Emitimos dictamen convencidos de que es una ley que pone equilibrio para ambas partes, empresas y personas trabajadoras; no se puede dar un debate sesgado, protegiendo los intereses de una sola parte de la relación, de la parte más poderosa. Esta normativa garantiza derechos que hace tiempo los sectores del trabajo reclaman. También se prevé la desconexión digital, se contemplan las tareas de cuidado y se garantizan los derechos sindicales.

Escuchamos todas las posiciones, en el debate en Diputados, en esta Comisión de Trabajo en el Senado, y tratamos de reunirnos con los sectores que nos lo solicitaron. Hemos mantenido numerosos encuentros no solo con la representación sindical sino también con cámaras empresarias con las que, incluso, coincidimos en diversas cuestiones.

¿Ven encaminado el objetivo de la regulación?

Es el objetivo de esta iniciativa, regular una actividad que se está dando, de hecho, en nuestro país. Escuché algunas voces decir que no hay que “burocratizar” ni complejizar este sistema, que ya está funcionando. Aquí nadie quiere poner trabas a quienes generan empleo, solamente estamos dotando de un marco de legalidad específico a esta modalidad; permitiendo salvaguardar el respeto por los derechos de trabajadoras y trabajadores que realizan sus tareas en un lugar distinto al establecimiento del empleador mediante la utilización de tecnología.

¿Qué análisis hace del perfil de las personas que teletrabajan?

Tenemos que tener en cuenta que el teletrabajo es una modalidad que no aplica solo a la mano de obra muy especializada buscada por determinadas empresas que generan puestos de trabajo legítimos y bien remunerados. Incluso algunos dicen que para ese sector no son necesarias las medidas regulatorias. Yo opino que están equivocados por dos razones distintas. Primero, porque a pesar de la gran especialización y excelente remuneración, todos los trabajos deben regularse para asegurar un marco de derechos, aunque tengan actualmente una gran demanda en el mercado. Y segundo, porque este tipo de labor es solo una parte del espectro del teletrabajo; hoy existe otra, con gran posibilidad de ampliarse luego de la pandemia, que no son empleados súper especializados o con grandes salarios. Al contrario. Hay quienes rozan la gama de los salarios más bajos del país y hoy están obligados a teletrabajar y, mañana, sin pandemia, si no avanzamos con esta ley, seguirán en las condiciones que ahora les han impuesto.

No podemos ignorar que hay personas pagando su propia computadora, trabajando en la única mesa disponible para toda la familia en la casa, y costeando también una suscripción a internet de características distintas a la hogareña. Son quienes tienen que correr los enseres del desayuno para trabajar y cuidar que sus hijos estén en algún lugar que no sea cercano a la mesa de trabajo. Es una mesa que debe ser desocupada para el almuerzo familiar y para cada comida. Nadie quiere teletrabajar en esas condiciones. Estas son las personas que más debemos ayudar.

¿Cómo sintetiza el objetivo de esta ley?

El objetivo de esta ley es iniciar un proceso de actualización normativa incorporando nuevos derechos. El mundo del trabajo se transforma en forma continua, donde el trabajo se organiza de nuevas maneras, una de ellas es la remota, que llamamos teletrabajo. Necesitamos la ley para regular esta nueva modalidad. Por eso decidimos acompañar la media sanción que vino de Diputados, porque es una ley que establece pautas que consideramos fundamentales para el desarrollo de marcos protectorios para salvaguardar el trabajo y la salud de quienes se desempeñan bajo la modalidad de teletrabajo, y es imprescindible contar con un marco regulatorio para evitar que se afecten derechos. Establece una regulación de carácter general dentro de la Ley de Contrato de Trabajo, y entendemos que deberán ser las negociaciones colectivas las que definan cada una de las particularidades para cada actividad, que son diferentes unas a otras, teniendo la participación del Estado, de las empresas y de las personas que trabajan. Hay que proponer soluciones concretas a ciertos problemas actuales, y eso es lo que hemos hecho hoy emitiendo dictamen a favor de esta ley que regula esta modalidad laboral.

