Persecución gremial: inician causa a dirigente del sindicato de fleteros y dictan conciliación obligatoria

El Ministerio de Trabajo de la Nación intervino en el conflicto en la empresa de logística. En una clara señal de persecución gremial, Hugo Díaz Loto fue notificado de una denuncia penal por la protesta en la calle Ameghino.

El Ministerio de Trabajo de la Nación la dictó la conciliación obligatoria por el despido de 3 trabajadores en la empresa postal OCASA. El conflicto se inició con un despido el 9 de julio pasado y se agravó con otras dos cesantías días después.









El Sindicato Único de Fleteros de La Pampa realizó una asamblea y determinaron la convocatoria a un paro que fue debidamente notificado a las autoridades laborales y administrativas.

“Nos enteramos de la conciliación pero no sabemos los términos, estamos esperando la comunicación y el llamado para mediar”, explicó Hugo Díaz Loto a Plan B.

Respecto de la llamativa denuncia penal, dijo que “el lunes a la tarde me citaron en la comisaría Tercera y me dijeron que me iban a notificar en libertad. Se supone que es por obstruir el paso del transporte, pero no me dieron ningún escrito”.

“Lo estuve comentando con algunos compañeros sindicalistas, y les pareció muy raro que la comisaría me haya citado para esa notificación. Ahora, según la policía, tengo que esperar la citación de fiscalía”, agregó.

“Calculo que fue OCASA quien me denunció por el bloqueo de la entrada, pero no hicimos nada ilegal, hicimos una protesta legal encuadrada en los derechos de los trabajadores y la ley de asociaciones sindicales”, aclaró.

Por último, Hugo Díaz Loto contó que “hoy o mañana estamos presentado las tres medidas cautelares en el juzgado laboral para que reincorporen a los compañeros”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios