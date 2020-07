Pedehontaá aseguró que “se está trabajando en la pospandemia” pero advirtió que “no hay que relajarse”

El secretario de Trabajo de La Pampa dijo que va a haber un impacto pospandemia en el trabajo, destacó que el gobierno ya está trabajando en planes como el de las 1000 viviendas para dinamizar la economía y el trabajo, al tiempo que consideró que hay que acompañar las medidas preventivas para evitar que se repita otro brote de COVID-19 como el de Catriló.









Marcelo Pedehontaá aseguró que el gobierno «está armando al pospandemia», resaltó el anuncio en obra pública, la decisión destacó la decisión de no dar marcha atrás con la hotelería una vez habilitado el turismo interno y explicó cómo funciona del permiso provincial que los transportistas deben pedir para ingresar a la provincia y que está vigente desde este viernes, la jornada con más casos positivos desde que se produjo el brote de COVID-19 en Catriló.

Permiso y protocolo para camioneros

El funcionario provincial recordó que “el protocolo inicial está en plena vigencia» y destacó la «muy buena responsabilidad de los camioneros en La Pampa».

Además, señaló que «los testeos de más de 600 camioneros nos dio 1 solo positivo y todos negativos”, aunque recnoció que “no teníamos información de los camioneros, comisionistas, transportistas, que vienen de otras provincias a la nuestra, y reparten en distintos locales».

Dijo que con el trámite del permiso, que tiene carácter de declaración jurada, “vamos a poder tener la trazabilidad de entrada y salida de cada uno de los transportes a la provincia”.

Una vez que se pide el permiso la información está a disposición de las autoridades provinciales y municipales, para poder hacer controles en lugar.

“Esto tiene fines preventivos. Pero ante el incumplimiento de las reglas se activa todo un procedimiento que puede ser, reiterar la carga, aislar al transportista hasta que se le hagan los hisopados y se conozca el resultado. Y si en el negocio tampoco se cumplen los protocolos vamos a proceder a la clausura hasta tener más datos de la trazabilidad de este camión”, explicó.

Pedehontaá aseguró que “en La Pampa el 95% de los transportistas está cumpliendo las medidas y también lo tiene que cumplir quienes quieran hacer intercambios provinciales en nuestra provincia”.

“Es un trámite sencillo, se hace online, inclusive lo podes hacer desde el celular en la caminera”, especificó.

Un caso en Santa Rosa

Pedehontaá remarcó que se realiza el seguimiento y control de los cuidados sanitarios de los transportistas que ingresan y ejemplificó el accionar ante un caso reciente en Santa Rosa.

“Tuvimos un caso con un comercio céntrico. Un camión de 22 metros, cargado con yerba. El camionero se bajó, sin barbijo, sin ningún tipo de cuidado. Los inspectores estaban esperando, cuando salió los inspectores lo abordaron y tenía los certificados nacionales de tránsito, pero no estaba cumpliendo los protocolos. Ahí se decidió apartarlo, llevarlo a un hotel preparado para el aislamiento, hasta que le hicimos el hisopado. La mercadería se depositó en la Escuela de Policía y se clausuró el local. Cuando el hisopado dio negativo se le dio por terminado el trámite, se pudo retirar y el local pudo volver abrir”, contó.

Busqueda Activa de COVID-19

Sobre las diferencias entre el número de transportistas convocados y la cantidad de testeos realizados explicó que el programa viene funcionando con cupos.

“En Santa Rosa por ejemplo no podemos convocar a más de 40 porque sumado a los testeos de seguimiento que se hacen se desborda el sistema”, señaló en referencia a los testeos voluntarios que se hacen a los transportistas de la provincia en el marco del programa «Busqueda Activa» de detección temprana de posibles casos.

-Ayer se lo notó enojado a Ziliotto, ¿hay preocupación?

-El gobernador está convencido de que la sociedad pampeana está acompañando las medidas y después hay episodios lógicos y naturales que este virus tiene. Fijate que el nexo epidemiológico de Catrilo es una nenita que los padres comparten la tenencia 15 días en Pellegrini y 15 en Catriló.

Esta situación por supuesto que preocupa. Pero el gobernador dio un mensaje claro a la sociedad para no entrar en pánico, pero hay que tomar medidas y lo que se privilegió fue parar las actividades que agrupan gente. Y estas decisiones se tomaron porque hay que hacer un trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud, con los que ya fueron confirmados de coronavirus, pero también con los que estuvieron en contacto directo.

Pero soy muy optimista que el panorama va a estar muy claro con el correr de los días. El sector hotelero no se tomo la decisión de cerrarlo porque no aglutina gente. Porque además entendemos que hoy no debería ser un elemento que agrave la situación que tenemos en Catriló, por eso no se quisieron tomar medidas apresuradas. Con el correr de los días el panorama será más amplio y le permitirá al gobernador tomar otro tipo de decisiones. Hoy estamos en un punto donde tenemos que funcionar proactivamente para cuidarnos. Si todos nos quedamos 3, 4 días en casa, no generar encuentros sociales, seguramente vamos a pasar esto.

-¿El trabajo en qué situación va a estar cuando salgamos de la pandemia?

-Creo que vamos a sentir el impacto. Pero también es cierto que el gobierno hizo un anuncio muy importante para un sector que dinamiza la economía y el trabajo como lo es la obra pública. Eso automáticamente genera consumo. Estamos hablando de casi 3 mil millones de pesos que se van a poner en la obra pública. Por lo menos hablamos de un descenso de 3 puntos en la tasa de desempleo en la provincia.

Pero en el medio de ese anuncio nos encontramos nuevamente enfrascados en la lucha para que el virus no se desparrame por toda la provincia. Por supuesto estamos armando la pospandemia, pero no podemos relajarnos un segundo. Por eso hay que entender las medidas que se tomaron.

