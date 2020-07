Juan Barbero: “no se puede poner un policía en cada tranquera y cada campo”

Desde Salud siguen con el rastreo minucioso de casos de COVID-19 en Catriló y adelantaron que van a seguir surgiendo casos. “El objetivo es detectar y aislar”, dijo Juan Barbero. El nivel de camas ocupadas de terapias intensivas es ínfimo y está por debajo de la media. Pidieron responsabilidad a la comunidad y cumplir con las medidas preventivas.

El coordinar de emergencia del Ministerio de Salud, Juan Barbero, afirmó en declaraciones radiales que continúan con el rastreo minucioso para dar con la trazabilidad de cada caso en Catriló y adelantó que en el transcurso de los días seguirán apareciendo casos de COVID-19.









“Estamos pensando en la región y en toda la serie de posibilidades que puede deparar las distintas alternativas en lo que ocurre con la pandemia. La situación está dentro de lo esperable y se está trabajando para mitigar el impacto de los caso”, dijo.

Barbero resaltó el trabajo con el área de Salud de Catriló y afirmó se está trabajando bien. “Estamos trabajando con recursos locales y no nos hemos visto desbordados”, para señalar que el uso de camas intensivas en La Pampa es muy bajo, “incluso por debajo de la media”.

“Las ocupaciones de camas intensivas son muy bajas, inclusive por debajo de la media. El gobierno se ha preparado para el caso de enfermedades respiratorias severas”, agregó.

Consultado sobre los contactos estrechos detectados, Barbero indicó que “lo fundamental es el aislamiento, para tratar de que la persona expuesta necesite algún procedimiento diagnóstico, para ver si ha adquirido la infección y eso se individualiza caso por caso, ver en qué condiciones puede realizar el aislamiento, si es en su domicilio o necesita trasladarse”, afirmó a periodistas de la FM Radio Noticias.

“En estos días vamos a realizar un fuerte trabajo en el primer nivel de atención para manejar en las localidades, trabajando con los hoteles, con los centros de aislamiento de los positivos leves, porque el impacto inicial lo va a sentir el pueblo y los hospitales regionales en la primera oleada. El 80% de los casos van a caer en esa parte del sistema de salud. Hoy el foco está puesto en el primer nivel de atención para contener la cantidad de pacientes y de individuos de la comunidad que se están manejando y rastreando, para hacer la trazabilidad. El objetivo es detectar y aislar”, resaltó.

Barbero señaló que la situación de Catriló debe ser un claro ejemplo para acatar las medidas preventivas y sanitarias difundidas para prevenir el COVID-19. “La comunidad debe tomar esto como que deben sostenerse las medidas que el Comité de Crisis provincial ha determinado, porque no son caprichosas. Hoy nos está reflejando que el que tenía alguna duda de lo que podía pasar con la pandemia o cuestionaba las medidas del gobierno provincial o nacional, es incuestionable, ya”.

“Sin criminalizar alguna conducta, hay que decir que no va más reunirse con X cantidad de personas o hago por fuera, clandestinamente, porque a las pruebas nos remitimos lo que está ocurriendo hoy”, afirmó.

“Es fundamental entender que el Estado tiene un rol de contralor, pero no se puede poner un policía en cada cuadra, en cada tranquera de un campo o en cada lugar donde se reunirán nuestros jóvenes o vecinos, porque pasa por una cuestión de responsabilidad social”, dijo.

“El gobierno provincial hizo un trabajo insoslayable en todo este tiempo para tratar de preservar las fronteras, para tratar de cuidar en cada pueblo el movimiento de gente. No podemos tirar por la borda lo que se ha conseguido y debemos tratar de retomar ese estado, de lo que puede ser una nueva normalidad. No alarmarnos, lo peor que nos puede pasar es tener miedo. Sí debemos saber que tenemos que volver a lo que tuvimos machacando en todos estos meses. No hacen falta decir las medidas, todo el el mundo las conoce, necesitamos que tomemos conciencia, que cada vecino de cada localidad de La Pampa, respete las pautas que el gobierno trazó para cuidarnos”, indicó.

