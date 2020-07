Violación de la cuarentena y protocolos: “La justicia debe penar a los irresponsables”

El Centro Empleados de Comercio le pidió a la comunidad “extremar los cuidados y cumplir con todos los protocolos previstos para evitar un agravamiento de la situación. Es momento de ser sumamente responsables y tomar todas las medidas reiteradamente difundidas por el Ministerio de Salud de la Nación y la Provincia. Nadie está exento frente a este virus, pero si podemos extremar los cuidados para protegernos entre todos”, señalaron.









“Subestimar las consecuencias de nuestros actos irresponsables es sin dudas una conducta que debe ser penada y espero que la Justicia actúe con celeridad para sancionar a los culpables. Con el nivel de información que tenemos al día de hoy y la certeza de la alta contagiosidad del virus, es inentendible que la gente siga compartiendo un mate, no use el tapaboca, haga reuniones masivas o no respete la distancia social (entre otras)”, comentó Rodrigo Genoni, Secretario Adjunto del Centro Empleados de Comercio.

“No existe la discusión entre economía y salud. Todos estamos de acuerdo en que el costo económico de esta pandemia es alto y de que tenemos que buscar el equilibrio para que el impacto sea el menor posible, pero de la muerte no se vuelve y eso no acepta discusión.”, continuó Genoni, quien también repudió el mal uso de redes sociales en esta pandemia, viralizando contenidos falsos, estigmatizando o tomando con humor un tema que debería ser tomado con mucha conciencia y respeto.

Por último, desde la entidad gremial indicaron que están en constante comunicación con la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la Provincia de La Pampa para tomar todas las medidas necesarias. Además, esta semana se realizarán reuniones empresas en las que se observan irregularidades reiteradas como exceso de personas en el interior o falta de utilización de medidas de prevención, entre otras. También se advierte que el sindicato comenzará a denunciar no solo las irregularidades laborales si no también el incumplimiento de medidas preventivas en los comercios “Esta pandemia nos tiene muy ocupados trabajando para extremar los cuidados y minimizar los riesgos, pero de nada sirve el esfuerzo si no ayudamos todos con nuestra conducta responsable”, concluyó Genoni.

