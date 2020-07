Ardohain al kirchnerismo: “no todos somos lo mismo”

El jefe del bloque de diputados de Propuesta Federal, Martín Ardohain, criticó al kirchnerismo porque intentan “sistemáticamente cuestionar la integridad de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri”. Destacó que pretenden: “confundir mediante acusaciones para tapar aquellas por las que ellos han sido procesados y en muchos casos, condenados”.

El legislador provincial comentó que durante estos últimos días: “hemos visto cómo el kirchnerismo pretende confundir a la sociedad, instalando que todos los políticos son lo mismo, mediante acusaciones que pretenden tapar aquellas por las que ellos han sido procesados y en muchos casos, condenados”.









Recordó que “Por más de una década, el kirchnerismo se dedicó a vaciar al Estado, desde Ricardo Jaime, los bolsos de López, la obra pública de Julio de Vido, el ex vicepresidente Amado Boudou y su empresa de emitir billetes, Hotesur, la ruta del dinero K, y ni hablar del asesinato del fiscal Nisman. No, en verdad, no somos todos lo mismo”.

Respecto al ámbito local cuestionó al intendente de Santa Rosa Luciano di Nápoli: “referente del kirchnerismo pampeano, compró alimentos a una empresa propiedad de un supuesto allegado, de la localidad de Mercedes en la provincia de Bs As, invirtiendo una suma de más de diez millones de pesos, dinero de los santarroseños que se fue de la ciudad. Haciendo uso de la facultad que le permite comprar en forma directa y alegando que dichos productos alimenticios no se encontraban en stock en La Pampa, cada paquete de fideos tallarines les ha costado a los santarroseños siete pesos más en la empresa de la provincia de Bs As, que lo que costaron en la compra pocos días después, en una empresa local. No comenzó ayer la cuarentena, hace cuatro meses que estamos transitándola, tiempo suficiente para que el intendente prevea con anticipación que debe hacer una compra”.

“Es verdad. No todos somos lo mismo”.

Finalmente sostuvo que “Los intentos que sistemáticamente hace el kirchnerismo de cuestionar la integridad de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, sirven solamente para darnos más fuerza y reafirman nuestro compromiso con lo que somos, con los valores que defendemos y con toda la gente que se levanta todos los días para construir un país justo en la verdad, la honestidad y la defensa de la república”, concluyó.

