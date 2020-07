Uno de los empleados del Centro Municipal de Cultura, Rubén “El Negro” Ruíz, se refirió a la historia que tiene el lugar desde su inauguración hace 24 años.

En ese marco Ruiz, quien actualmente presta servicio en el Área de Curaduría, rememoró algunas anécdotas, situaciones y personajes que lo han acompañado a lo largo de tantos años de trabajo desde las distintas dependencias y espacios que involucra el ex Mercado Municipal, convertido desde el 27 de julio de 1996 en el actual Centro Municipal de Cultura.









Primeramente, destacó que a pesar de que en el día de hoy está cumpliendo a los 65 años de edad, y quedan solo meses para que le llegue el momento de su jubilación, ya aseguró que siempre que la cuestión sanitaria lo permita, el seguirá asistiendo al CMC para brindar una mano y apoyar a sus compañeros en todo lo que necesiten, porque según manifestó: “el CMC es mi lugar en el mundo, estoy ahí desde que se inauguró, y he pasado en ese espacio muy buenos momentos y forjado grandes lazos de amistad”, dijo en Radio Municipal.

En ese sentido, recordó que en sus inicios, eran muy pocos los empleados y dependencias las que tenía el CMC, donde estaba todo a medio hacer y en constante cambio. Entre dichos compañeros mencionó que algunos todavía permanecen en actividad y tienen relación con el lugar, como Mónica Luchesse a cargo del Archivo Municipal, Susana Cornejo que atiende en Mesa de Entrada, sumado a Hugo Cuevas que hoy trabaja en Centro Cultural el Molino, Horacio Marani que está actualmente en la Casa del Bicentenario, y algunos otros que hace un tiempo se jubilaron como María Meneca Alí, y Yaco Rach, por nombrar algunos.

Rememorando los comienzos del CMC, indicó: “Cuando recién nos mudamos acá, solo tenían un lugar ya establecido el Archivo Histórico Municipal, algunos espacios para talleres, y el lugar para Keko, el sereno, que lo inauguramos junto con la obra del CMC y permaneció hasta hace no tanto tiempo en que se jubiló. Luego con el tiempo se fue sumando más gente y más áreas de servicio y dependencias, para llegar a estos últimos años en que hasta se instaló una radio, en lo que antes era la cámara frigorífica del antiguo mercado. Recuerdo que tuvimos que hacer un tremendo trabajo de lijado y pintando con sintético en las paredes de la vieja cámara, para tratar de sacar el olor a pescado que se había conservado por mucho tiempo”, acotó.

Con sus 24 años de servicio, comentó que más allá de su trabajo siempre relacionado con pintores, escultores y otros artistas con los que periódicamente compartía la organización de las exposiciones y eventos artísticos que se llevan a cabo en las instalaciones del CMC, también le gustaba mucho mezclarse con los músicos y cantantes que asistían diariamente al lugar, porque le apasiona tocar la guitarra y cantar algún tanguito de vez en cuando. Además mencionó que le gustaba mucho colaborar en las actividades del fotocineclubpampeano, que periódicamente organizaba presentaciones en una de las aulas y con el tiempo fue ganando su propio espacio, en lo que hoy es la Fotogalería Horacio Echaniz.

Finalmente, compartió una anécdota graciosa relacionada con su labor en el Área de Curaduría, mencionando: “me acuerdo de una vez que había venido de Buenos Aires al CMC una muestra muy grande, traída por un antropólogo creo de apellido Mazzotta. Y como fue una instalación que vi que me iba a llevar mucho tiempo armar y preparar, le propuse comenzar a primera hora del día siguiente, a lo que el tipo me dijo que sí. La cuestión es que, viste como son los porteños, Mazzota cayó al otro día a las 3 de la tarde. Por eso me acuerdo que terminé de armar todo a las 8 menos 5, con el tiempo justo para arrancar la exposición a las 8 tal como estaba previsto”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios