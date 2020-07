En junio la recaudación por pago de viviendas sociales fue del 48%

Así lo reveló la gerenta de Planificación y Adjudicación del IPAV, Érica Riboyra. Explicó que el nuevo reempadronamiento (con fecha a partir del 18 de agosto) es muy importante y “todos deben saber que se tienen que inscribir».

Érica Riboyra, gerenta de Planificación y Adjudicación del IPAV, señaló que las y los pampeanos deberán reempadronarse para el nuevo plan de construcción de viviendas sociales que lanzó el gobierno provincial.

Además, reveló que quienes tengan deudas se acerquen al organismo para contar su situación. “Este nuevo plan de viviendas se puede hacer solo si los pampeanos que obtienen su vivienda la pagan”, agregó.

NUEVO REEMPADRONAMIENTO

Las personas que están inscriptas o las que tienen interés en obtener su vivienda tienen que inscribirse. Lo podrán hacer a través de la página web, no hay que hacer ningún trámite personal ni acercar ninguna documentación al IPAV.

El nuevo plan de viviendas provinciales prevé acceder a la casa por sorteo, “es una posibilidad que los iguala a todos en condiciones. Todas las viviendas correspondientes al Plan Mi Casa, que son de administración provincial, se va a hacer por sorteo. Es decir, en un momento todos van a estar en igualdad de condiciones y después será un poco la fortuna, la suerte, el azar, el que determine a quién le toque la vivienda”.

“Aquellas personas que obtengan su vivienda (con el nuevo plan) y las que ya la tienen tendrán que pagarla para que más pampeanos puedan tener su casa”, continuó la gerente, quien recordó que en junio la recaudación por pago alcanzó el 48%. “Igualmente estamos trabajando fuertemente para que este número se incremente mes a mes y por eso también recordamos a todos los pampeanos que tienen el compromiso ciudadano de pagar su vivienda social. A quien no, nos pide el gobernador que trabajemos fuertemente para recordar este compromiso y que de esta manera obtengamos recursos para poder construir más viviendas”, dijo.

La gerenta recomendó a quienes tienen deuda comenzar a pagar las cuotas, “hay mucha gente que no tiene sus planes al día o no han pagado este mes, lo que les pido es, primero, paguen este mes y después se comuniquen con el IPAV y que nos cuenten cuáles son sus inconvenientes para pagar. La mayoría de las veces es un poquito de falta de compromiso y si hay alguna situación particular, por supuesto que será atendida. Es muy importante tener en cuenta que este nuevo plan de viviendas se puede hacer solo si los pampeanos que obtienen su vivienda la pagan”.

