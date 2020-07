La CGT contra las “mentes enajenadas” de las personas “anticuarentena”

La CGT Regional Centro Sur criticó con dureza a quienes no se cuidan durante la pandemia de coronavirus y provocan contagios de la enfermedad en La Pampa.

“Solo mentes enajenadas e irresponsables” pueden negar “la existencia de la pandemia”, señalaron en un comunicado que lleva la firma del secrtario General de la Confederación General del Trabajo, Regional Centro Sur, Francisco Faggiani, y la secretaria adjunta, Marcela Urban.









“Reconocemos, el enorme esfuerzo que realizaron hasta ahora los trabajadores, las empresas y el comercio en general en concordancia con la actitud responsable asumida por el Gobierno Provincial” pero “claramente esto no alcanza a la hora de entender que el virus está presente y aunque no tengamos circulación no somos inmunes a que ingrese a nuestro cuerpo y produzca enormes daños en la salud e incluso la muerte entre quienes sufran determinadas enfermedades preexistentes”, indicaron.

“La actitud asumida por una pequeña porción de la sociedad que niega la existencia de la pandemia produce estos hechos, solo mentes enajenadas e irresponsables pueden defender esta postura. Pero calan en la sociedad y se dan recurrentemente estas irresponsabilidades”, señalaron.

“Los anti-cuarentena existen en todos lados, Catriló no fue una excepción y hoy las consecuencias están a la vista, no se trata de estigmatizar, ni de buscar los responsables en este momento, sino por el contrario, de los errores cometidos asumir como corresponde más compromiso social”, pidieron.

“Instamos por consiguiente, a cada uno de los trabajadores que representamos y a la sociedad en general a respetar las normativas que emanan de las autoridades de Salud de la Provincia, a cuidarnos entre todos, nuestras personas mayores, nuestros familiares con otras enfermedades y nosotros mismos podemos ser víctimas de este virus”, agregaron.

“El gobierno provincial y los gobiernos municipales han actuado con cautela tratando de cuidarnos a todos, ahora también esa misma cautela esta de manera individual en nuestras manos”, afirmaron.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios