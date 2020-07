Monotributistas que atienden emergencias durante la pandemia reclamaron regularización laboral

La secretaria de prensa de ATE, LiLiana Rechimont, reclamó al gobierno provincial que regularice la situación de las y los monotributistas del Centro Emergente. Solicitó, además, un espacio físico para que quienes están en contacto con personas contagiadas puedan alojarse y no regresar a sus hogares.

Este martes se realizó una nueva protesta en el Centro Emergente de Asistencia Respiratorias por parte de trabajadores y trabajadoras monotributistas que reclamaron su regularización laboral.

“Hemos convocado a esta conferencia de prensa debido a la explosión de la pandemia del coronavirus en La Pampa, donde llevamos como diez localidades afectadeas en todo el territorio provincial”, dijo a Plan B la secretaria de prensa de ATE , Liliana Rechimont.

“Si bien desde el ministerio dicen que la situación está controlada, nosotros vamos a hacer un pedido expreso al gobernador de La Pampa, que regularice la situación de los compañeros y compañeras precarizados en hospitales públicos,a efectos de que dé una pronta solución a esta situación”, agregó.

Rechimont cruzó a Marcelo Pedehontaá por sus declaraciones contra las y los monotributistas. “Afirmó que los compañeros no son trabajadores, pero son los que están asistiendo en este momento a todos los pacientes que van a llegar acá”, dijo. “Por lo tanto, solicitamos que se regularice inmediatamente, la situación contractual de compañeros y compañeras”, reiteró la secretaria general de ATE:

“Por otra parte, queremos solicitar un lugar para los compañeros que están en contacto directo con los pacientes y que se puedan duchar y cambiar. También que se les dé la ropa de trabajo, que no se les está abasteciendo en la cantidad. Habíamos pedido tres ambos, dos toallones y un lugar para higienizarse y, en el hipotético caso de que hubiera casos positivos de COVID-19, que no tengan que regresar a sus hogares y se prevea un alojamiento en el Centro Emergente o los hospitales, para que no lleven el virus a sus familias”, afirmó.

“Esto lo pedimos por notas y los funcionarios quedaron a la espera de respondernos. La pandemia llegó, como en todo el rincón del mundo y solicitamos se prevean esos lugares”, dijo.

Liliana Rechimont dijo que son alrededor de 300 las y los precarizados monotributistas y que que han ingresado por el artículo sexto. “Si bien a esto lo prevé la ley, la situación pandémica amerita la regularización de estos compañeros. Es cierto que fueron tomados en el marco de la pandemia que azota a todo el mundo, pero también es cierto que los compañeros pueden dejar su vida”.

“Está comprobado que hay una alta mortalidad de los trabajadores y trabajadoras de la salud. El 50% de estos trabajadores se infectan y mueren. Por lo tanto, es necesaria la regularización de estos compañeros y compañeras que están en contacto directo con pacientes afectados. Entendemos la situación que estamos atravesando, pero más no se les puede pedir a los compañeros”, precisó.

“Creo que es jugar con la situación, con la necesidad laboral y que a la hora de prestar servicio, se acepta cualquier condición con tal de tener trabajo. No importa a qué se arriesga. Creo que tiene que haber un reconocimiento a los compañeros y compañeras”, dijo.

Consultada sobre si el pedido de seguridad es solo para trabajadores y trabajadoras del Centro Emergente, Rechimont afirmó que el reclamo es generalizado. “El pedido de seguridad es para todos y todas, pero fundamentalmente a los compañeros precarizados que atienden los pacientes. Ellos ingresan a trabajar pero no tienen ambos, se los compran como pueden. Después el estado tiene la obligación de darle la ropa de trabajo y elementos de protección personal. Si no tienen un stock, para hacer el recambio de ropa, que tiene que estar 24 horas en reposo, para después poder lavarla, que se lavan en sus hogares. Habíamos pedido que se dispusiera un lugar para lavar esa ropa, que no se tuviera que ir del Centro Emergente ni de los hospitales y eso no se está cumpliendo.

En marzo pedimos reposición de ropa, calzado y un lugar, en el hipotético caso que pudiera haber un estallido. Llegó y los compañeros están retornado a sus hogares. Más aún el que tiene politrabajo, que no puede dejar el otro trabajo, ya que en el caso del artículo sexto o monotributo hace cuatro meses que no cobran desde que empezó la pandemia y algunos, no cobraron el salario de junio. Es necesaria la regularización de los pagos y también la contratación. Si llegara a fallecer alguno, las familias quedan desprotegidas. Tienen un seguro que no es acorde a la tarea que llevan adelante en este momento.

Por último, Liliana Rechimont lamentó las declaraciones del Secretario de Trabajo, que no consideró trabajadores a las y los monotributistas. “A la hora de tener obligaciones, los compañeros vienen y cumplen horario, independientemente del acuerdo que hayan hecho, en el marco que se los convocó a trabajar”.

“Uno toma el trabajo, para después mejorarlo porque la promesa es que ‘te vamos a dar un quinto’, es decir una planta permanente. Los compañeros son trabajadores y trabajadoras del estado de La Pampa, no importa su forma de contratación. Son las únicas herramientas que tiene la provincia, por la Ley 1420, como dijo el señor Pedehontaá, y la 1259 que es el artículo sexto2, recordó.

Rechimont agregó que son dos modos de precarización laboral, modificados con la ley de emergencia económica, la 1882, donde se condicionó a los trabajadores a no reclamar por ese puesto de trabajo prolongado en el tiempo. “Díganme ustedes si esto no es perverso, si un compañero que tienen una profesión y no tiene otro lugar y le ofrecen un trabajo temporal, ¿no lo va a aceptar?. con la terrible situación en que quedó el país después del paso de Macri. El trabajo se toma, pero después la situación tiene que cambiar”, cerró.

