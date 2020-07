Acusan a empleado municipal por defraudación, peculado y falsa denuncia

El martes se desarrolló la Audiencia de Debate contra un empleado de la playa municipal de Santa Rosa por los delitos de Defraudación contra la Administración Pública y Peculado, lo cuales concursan de forma ideal entre sí; en concurso real con el delito de Falsa denuncia. Interviene en el caso el fiscal General de Delitos Económicos y contra la Administración Pública, Máximo Paulucci. El juez de Audiencia de Juicio es Andrés Olié.

En sus alegatos, el fiscal explicó los hechos por los cuales se lo enjuicia al imputado: haber entregado el 12 de agosto de 2019 un automotor Renault 9 a su propietario que se encontraba retenido a disposición del Juzgado de Faltas de Santa Rosa; estaba depositado en la playa municipal, donde se desempeñaba laboralmente el imputado. La entrega se realizó sin ser ordenada por dicho organismo.









La Fiscalía considera que además, esto se llevó a cabo recibiendo el hombre una suma de dinero de tres mil pesos, la cual no ingresó a las arcas municipales. Posteriormente el imputado denunció falsamente ante las autoridades policiales de la Seccional Sexta manifestando que a las 12:30, mientras se encontraba cumpliendo sus funciones en la playa municipal, constató el faltante de este Renault 9, agregando en la denuncia que sospechaba del propietario porque ellos quedan en posesión de las llaves. A criterio la Fiscalía, durante la audiencia se demostró que el hombre tenía pleno conocimiento de que eso no era cierto, ya que había permitido que el propietario del rodado lo retire del lugar luego de cobrar el dinero.

A partir de la investigación policial, en primer lugar, el propietario del vehículo y su pareja fueron notificados como imputados en la causa. Ayer participaron de la audiencia como testigos del hecho.

En el juicio declararon un total de siete testigos y el imputado, quien mantuvo su inocencia: “Soy inocente de lo que se me acusa”.

El propietario del automóvil afirmó: “Yo no conocía al hombre […] Cuando me entrega el auto, me lleva a la casilla, me dijo que le entregue tres mil pesos y que me lo lleve. Me dio un papel para que le saque fotocopia y que queme todos los papeles que me habían entregado. Necesitaba el auto para trabajar y por eso le entregué el dinero. […] A las 18 hs. denunció que faltaba ese auto cuando él me lo había entregado a las 12:30 hs. […] El 8 de agosto me había entregado las herramientas y la batería para que la haga cargar y me arranque el auto cuando lo busque”.

En los alegatos de clausura, Paulucci solicitó que el imputado sea condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para trabajar en la Administración Pública.

