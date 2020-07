Fase uno en Santa Rosa: Genoni criticó a los comerciantes que se manifestaron anoche y repudió convocatoria para este mediodía

Desde el Centro Empleados de Comercio repudiaron la convocatoria de un grupo de comerciantes para una manifestación este mediodía y aclararon que no avalan la decisión.

El subsecretario general del CEC, Rodrigo Genoni, criticó en declaraciones radiales la convocatoria de un grupo de comerciantes para protestar por el regreso a Fase uno en Santa Rosa.

“Es una irresponsabilidad total lo que hicieron los comerciantes anoche, sabiendo que hay circulación del virus y más convocar a una manifestación para el mediodía”, señaló.









“Hay una convocatoria en redes para marchar. Son los mismos anticuarentena que están desde el 20 de marzo. Son una minoría que piensan en ellos y no en el conjunto de la sociedad”, fustigó el subsecretario del CEC a periodistas de Radio Noticias.

“Esto da un poco de enojo, saber que el sector de los trabajadores o el económico, que se preocupaba por los cuidados, no fue el que trajo el contagio y resulta que fue la responsabilidad social la que vuelve a frenar la economía que, con mucho esfuerzo, medianamente iba funcionando. Pensábamos en habilitar la parte turística interna y de eso, pasamos a Fase Uno”, cuestionó.

“La situación del sector está complicada y a todo eso, se suma la irresponsabilidad social de algunos, que termina en el cierre total. Se venía ayudando con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, más la actividad económica interna en la provincia, se venían cubriendo los salario de los trabajadores y los costos fijos de los negocios”, agregó.

Para Genoni, es triste lo que está sucediendo y se refirió a la cuestión impositiva, recordando que las y los empleados de comercio, tienen salarios congelados a marzo del 2020. “Pero estamos recibiendo aumentos de tasa y otros impuestos, que no se condice con la situación del sector privado. Y vamos a hacer un planteo impositivo. Entendemos que el Estado tienen que seguir funcionando y hay que pagar tasas, pero no se pueden pagar, si los salarios están congelados a marzo”.

“Nosotros necesitamos que vuelva el ATP a la provincia”, dijo. “Vamos a necesitar de ayuda financiera nacional para el pago de salarios”, indicó.

Por otra parte, cuestionó la irresponsabilidad de algunos sectores sociales que no cumplieron las con las medidas preventivas impulsadas desde el gobierno provincial y permitieron el rebrote del coronavirus. “Son tan amplios los temas con esta nueva etapa de Fase Uno y hay que ser responsables: en lo que se le pide al gobierno y en lo que se actúa. Lo que hicieron los comerciantes en la plaza San Martín, es una irresponsabilidad total, la misma que tienen las personas al manejarse en su vida privada. Y no hablo del asado famoso. Estoy hablando de muchos, también tiene que ver con los que caminaban en la Perón sin barbijo o entran a comercios sin barbijo. Ayer vi a un empresario entrar a una rotisería sin barbijo. Y me sorprendió, porque deambuló en el comercio sin tapujos. Y no se trata solo de un asado. La responsabilidad abarca tantos aspectos y cada uno tendrá que hacerse el cuestionamiento de cuánto aportó a esto”.

También advirtió a algunos comercios que pretendían obligar a las y los empleados a asistir a sus puestos de trabajo, sin ser trabajadores esenciales. «Anoche estuve llamando desde las 23 horas a algunos comercios, aclarándoles que no podían abrir sus puertas», manifestó y puso como ejemplo a las cadenas de electrodomésticos.

