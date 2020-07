Rechazan suma extraordinaria: El Sipren en estado de alerta y movilización

El Sindicato de Prensa de La Pampa – Zona Sur informó que los tres diarios de la provincia rechazaron el pedido de adelanto salarial y de una suma extraordinaria como compensación por las tareas desarrolladas durante la cuarentena.

Desde el Sindicato de Prensa de La Pampa – Zona Sur manifestaron que mantienen el estado de alerta y movilización, dentro del plan de lucha puesto en marcha por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) junto a sus sindicatos de base de todo el país.









Destacan que “en este contexto de pandemia, con trabajadores y trabajadoras redoblando sus esfuerzos para garantizar la tarea periodística a través del teletrabajo y/o la actividad presencial en redacciones, poniendo sus hogares, espacios y elementos a disposición o exponiéndose a la circulación del virus, sumado a un acuerdo paritario vencido desde febrero y la mala liquidación del decreto 14/2020, reclamamos urgentes respuestas salariales a las empresas del sector”.

Señalaron que “los tres diarios de la provincia (La Arena, El Diario y La Reforma) dieron respuestas negativas a un pedido de adelanto salarial y de una suma extraordinaria como compensación por las tareas desarrolladas durante la cuarentena. Como contracara, destacamos que la Cooperativa Popular de Electricidad atendió el pedido de trabajadores y trabajadoras de CPEtv de una suma a cuenta de la paritaria a partir de julio, reconociendo el reclamo como justo”.

Resaltan que entienden: “la crisis arrastrada que la pandemia ha profundizado en todo el sector productivo, incluidas las empresas de medios. Pero si somos trabajadoras y trabajadores ‘esenciales’, tal como se reconoce en los decretos que disponen la cuarentena, no podemos sobrevivir con salarios que parecen representar que en realidad somos prescindibles o que no nos necesitan. Y nada más alejado de esa realidad: sin los trabajadores y las trabajadoras de prensa, en cada uno de sus rubros específicos, no se puede producir información de calidad y menos en este contexto”.

“El plan de lucha nacional tiene su raíz es una tristísima realidad: tuvimos una pérdida del poder adquisitivo del más de 50% en los últimos años, y a pesar de que la canasta básica es de $43.811, el salario básico de la categoría redactor es de $34.297, el de cronista especializado es $32.344 y el de reportero gráfico y cronista, $29.946. Y esos son solo algunos ejemplos: hay compañeras y compañeros que ganan menos. No se puede vivir así”.

Desde el SIPREN Zona Sur ratifican el estado de alerta y movilización, y convocan: “a sus afiliados y al personal de prensa en general a realizar asambleas este jueves 30 bajo las modalidades adecuadas y seguras que esta situación sanitaria requiere para seguir alzando las voces por salarios dignos: el periodismo es una actividad esencial y reclamamos paritarias para los trabajadores y las trabajadoras de prensa YA”.

