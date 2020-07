Fase 1: Piden evitar visitas a residencias de adultos mayores

La Municipalidad de Santa Rosa respaldó la recomendación del gobierno provincial, que si bien no prohíbe dichas visitas, solicita que voluntariamente no se hagan para no poner en riesgo a quienes son población vulnerable frente al coronavirus.









La coordinadora municipal de Adultos Mayores, Yamila Kloster, se manifestó «totalmente de acuerdo» al pedido de la Direcci{on de Adultos Mayores de la Provincia, en cuanto a suspender las visitas innecesarias a residencias y geriátricos, con el fin de evitar contagios de covid-19 en esa población de riesgo.

«Si bien no están prohibidas dichas visitas, lo que se está solicitando a los familiares de las personas que están en tales residencias, es que por el momento eviten hacer visitas innecesarias o sin un justificativo por una causa mayor, como una forma de cuidarlas y no exponerlas al riesgo de un contagio masivo. Porque en general los adultos mayores son una población vulnerable, y hay muchos con enfermedades crónicas que seguramente agravarían aún más si contraen covid», expresó la funcionaria municipal.

Centros Cumelén suspendidos

Kloster dijo que los Centros Cumelén «suspendieron preventivamente las actividades». No obstante, señaló que «para no perder contacto con los asistencias a cada centro, se tuvieron que generar nuevas estrtegias de intervención, que a su vez fueron ajustandose a medida que cambiaba la situación epidemiológica de nuestra ciudad».

En ese marco, destacó que «hace algunos meses atrás, gracias a un gran trabajo en equipo, se armó un cuadernillo con diferentes actividades relacionadas con la estimulación de la memoria y el ejercicio físico, los cuales se llevaron a hogares particulares de cada asistente a los Cumelén, tomando los recaudos sanitarios correspondientes».

Además, en conjunto con el Gobierno Provincial, «se estuvieron organizando conversatorios y encuentros virtuales de capacitación destinados a los adultos mayores de varias localidades, con el objetivo de que socialicen y compartan experiencias más allá de no poder reunirse en forma presencial», comentó la funcionaria municipal.

Otra herramienta importante durante la actual pandemia, según remarcó Kloster, «ha sido la Línea de Atención que brinda PAMI, organismo con el cual se ha trabajado en conjunto para coordinar distintos tipos de asistencia a adultos mayores y resolver cuestiones administrativas y necesidades concretas, evitando que los mismos tengan que concurrir y aglomerarse en la sede de dicho organismo o en el Municipio, poniendo en riesgo su salud».

«Mas allá de las limitaciones propias que han surgido merced a la cuarentena social, hemos identificado que en general, nuestros adultos mayores vienen mostrando mucha más paciencia y resiliencia que nosotros. Porque si bien al principio se sintieron angustiados por la situación, vemos que hoy la mayoría sobrelleva el aislamiento social muy bien y más responsablemente. Por eso es que actualmente venimos tratando de conectarlos entre ellos y mantener el vínculo entre pares, y en con ese objetivo, dado que la mayoría de las personas que concurrían a los cumelén tienen acceso a un celular con internet, se han organizado grupos de Whatsapp para compartir los ejercicios que organiza la profe de educación física y para que sigan en contacto», cerró.

