La dirigente de izquierda, Claudia Lupardo, defendió a quienes “salen a buscar el mango” durante la fase 1 de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por la pandemia de Covid-19.

El brote de coronavirus en la provincia se tradujo en un estricto aislamiento para Santa Rosa, Toay, Catriló, Macachín y General Pico. Al volver a fase 1, la mayoría de las actividades económicas quedaron suspendidas.

Ayer en Santa Rosa un grupo de comerciantes se manifestó en la calle para demandar que los dejen abrir las puertas y propusieron una serie de medidas para relevar los datos de clientes en caso de que se den casos positivos.









La dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas, Claudia Lupardo, se manifestó de acuerdo con quienes exigen salir a trabajar en el tiempo de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

“Qué fácil es usar el término ‘son anticuarentena’, hacia quienes todos los días tienen que llevar el mango a su hogar”, indicó.

“Volver a la fase uno en La Pampa, es una decisión que se tomó para que no avance el virus y evitar muertes. Eso entiendo. Lo que me pregunto es cómo van a hacer los miles y miles de pampeanos que no tienen sueldo a fin de mes, aquellos que persiguen el mango todos los días, y el Estado no da respuestas”, agregó.

“Hay algunos que cobraron un IFE (Ingreso Federal de Emergencia) de diez mil pesos, allá por mayo, y se la vienen rebuscando como puede ¡Llamarlos anticuarentena es nefasto! El IFE debe ser de 30 mil pesos, ¡ya, sin chistar!”, demandó.

