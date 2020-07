Más de 12 millones de personas son víctimas del delito de trata de personas

La Concejala Alba Fernández, humanista en el FrejuPa se manifestó acerca de la importancia de profundizar el sentido de la palabra violencia extraída del Diccionario del Nuevo Humanismo, donde se la describe como “uso excesivo de la fuerza”.

“Es el más simple, frecuente y eficaz modo para mantenerse el poder y la supremacía, para imponer la propia voluntad a otros, para usurpar el poder, la propiedad y aun las vidas ajenas como la intencionalidad y subjetividad del ser humano”, señaló









“Tiene sentido conocer el significado de esta palabra tan antigua porque estamos atravesados por la violencia en todas sus formas y es necesario desnaturalizarla”, expresó la concejala.

“En el año 2013 la asamblea General de la ONU decretó al 30 de julio como DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA y tiene mucho sentido porque sin duda alguna, la trata de personas socava lo más profundo del entramado social, la trata de personas es un delito que trasciende fronteras, que muta, se adapta y se extiende con facilidad y rapidez”, agregó.

“Este delito ha encontrado un terreno fértil en las desigualdades sociales, económicas y culturales, por la falta de trabajo los altos índices de pobreza, donde alguien con el disfraz de benefactor se acerca mágicamente para cambiar su realidad de la noche a la mañana, que muchas personas viven en un entorno donde es violentado/a continuamente y creen que el maltrato y abuso es algo normal”, añadió.

“El no poseer conocimientos sobre esta problemática y no contar con un cierto nivel educativo aumenta las posibilidades de ser víctimas de la trata de personas y anular la voluntad de hombres mujeres, niñas y niños. Aproximadamente el 30% de las víctimas de la trata de personas son niños que son utilizados para realizar trabajos forzosos y el otro 70% son mujeres y niñas que son explotadas sexualmente a través de la prostitución a muy temprana edad, incluso diciendo que están trabajando. La prostitución no es un trabajo, es violencia”, enfatizó Alba Fernández.

“Actualmente, más de 12 millones de personas a nivel mundial son víctimas de este delito. Existen 500 rutas de tráfico de personas y 32 de ellas se encuentran en Iberoamérica además sin contar el peligro potencial que ha originado internet y las redes sociales”, describió.

“Es urgente dar batalla a este grave delito, no es suficiente con solo una parte de los actores de los estados comprometidos en su erradicación, también necesitamos un enorme esfuerzo colectivo para negarnos a ser parte de la trata de personas, negarnos a cerrar los ojos, negarnos a participar en el sufrimiento de otras personas, negarnos a comerciar con el sufrimiento de otrxs seres humanos, negarnos a ser indiferentes”, pidió.

“No alcanzan las respuestas puntuales o de momento, de cada una de las problemáticas que nos agobian se necesita dar respuestas integrales a las necesidades del ser humano. Tiene sentido entonces, como compromiso colectivo con unx mismx y con lxs otrxs conocer y superar la violencia que anida en cada une de nosotres”, agregó.

“Para vislumbrar una sociedad Humana y No Violenta el ser humano debe ‘Ser el valor y preocupación central’ y para que se concrete es necesario reconocer, desnaturalizar y superar la Violencia”, finalizó Alba Fernández.

Comentarios

