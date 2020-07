Propuesta Federal pide informe a Di Napoli por compra de alimentos durante la pandemia

El concejal Marcelo Guerrero presentó un pedido de informes para que el intendente santarroseño brinde precisiones sobre la compra de alimentos durante marzo, abril y mayo, en el marco de la pandemia, y que Propuesta Federal apunta que se pagó con sobreprecios.









Tras las acusaciones del diputado provincial Martín Ardohain contra el intendente de Santa Rosa, Luciano di Napoli, por supuestas compras de alimentos con sobreprecio a una empresa de Buenos Aires, su compañero del partido y concejal, Marcelo Guerrero, presentó un pedido de informe.

“Vemos diferencias de precios en los productos adquiridos, pero al desconocer marcas, no podemos precisar con certeza si hubo alguna irregularidad , pero lo que más nos llama la atención es la compra a una firma de la localidad bonaerense de Mercedes” expresó Guerrero.

«En diciembre colaboramos en la aprobación de la emergencia social para que el municipio tuviera las herramientas necesarias para palear las problemáticas de los santarroseños y las santarroseñas, confiando en la gestión di Nápoli. Hoy vemos que el mayor beneficio es para una empresa en particular, con domicilio en provincia de Bs As», manifestó el edil de Propuesta Federal.

“Como representante del pueblo exijo más información acerca de la mercadería adquirida y los motivos por los cuales no se compra a las distribuidoras pampeanas. En tiempos de crisis, fomentar el Compre Pampeano, redunda en beneficios para la provincia», añadió.

«Este es el objetivo del pedido de informe, y no generar dimes y diretes que no llevan a ningún lado», redondeó el concejal.

El martes pasado, el presidente del bloque de diputados de Propuesta Federal, Martín Ardohain, aseguró que «Luciano di Nápoli, referente del kirchnerismo pampeano, compró alimentos a una empresa propiedad de un supuesto allegado, de la localidad de Mercedes en la provincia de Bs As, invirtiendo una suma de más de diez millones de pesos, dinero de los santarroseños que se fue de la ciudad. Haciendo uso de la facultad que le permite comprar en forma directa y alegando que dichos productos alimenticios no se encontraban en stock en La Pampa, cada paquete de fideos tallarines les ha costado a los santarroseños siete pesos más en la empresa de la provincia de Bs As, que lo que costaron en la compra pocos días después, en una empresa local. No comenzó ayer la cuarentena, hace cuatro meses que estamos transitándola, tiempo suficiente para que el intendente prevea con anticipación que debe hacer una compra”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios