Dos pampeanas contaron como se contagiaron

Ambas hicieron publica su situación a través de las redes, una vez que tuvieron el resultado del hisopado. Agradecieron los mensajes de aliento y pidieron a la gente que mantenga los cuidados.









Celeste Ponce de León, uno de los casos positivos de General Acha, contó: «me contagié trabajando, por otra persona que no fue responsable con su propia situación».

«Como es de público conocimiento, la mayoría ya lo saben, otros sacan conclusiones. En nuestra ciudad hay 3 nuevos casos de Covid-19, uno de esos positivos, lamentablemente SOY YO», expresó.

«No tengo la obligación de hacer público esto, pero entiendo la preocupación de algunos, y la «caceria» de otros, hay gente preocupada y otra mal intencionada», manifestó.

La joven contó «no tuve contagio por ir de joda, ni romper las reglas. Tampoco formo parte del grupo que tanto llaman «Gente de bien», no de ese. Si del verdadero grupo de gente de bien, porque fui educada por padres maravillosos, que me enseñaron los valores que toda persona debe tener. Y me rompo el lomo trabajando como cualquier otro ciudadano. Me contagie TRABAJANDO, si leen bien, TRABAJANDO. Porque otra persona no fue responsable con su propia situación. Nadie busca contagiarse, pero todos sabemos cómo comportarnos».

El otro caso es el de Romina Camarero, médica de la Clínica Modelo que dio positivo de coronavirus, y lo comunicó hace unas horas.

«He recibido llamados y mensajes todos estos días, me llenaron el alma saber cuanta gente cruce en mi camino y esta preocupada por mi salud. Para que sepan me realice el hisopado y me dio positivo el COVID 19. Por tal motivo decidieron aislarme para protergerlos a todos ustedes. Lo veo correcto», manifestó.

«Obvio es el día a día,uno se angustia tiene familia que quiere estar con ellos. Estoy bien de salud, hasta ahora sin síntomas. Angustiada, triste, y si. Y lloro, y si. Pero estaré bien. GRACIAS GRACIAS GRACIAS POR EL AMOR DIARIO A TODOS. NO TENGO PALABRAS QUE LO EXPRESEN. . SOY UNA BENDECIDA DE TENERLOS. A CUIDARSE. Y AHORA MAS QUE NUNCA A QUEDARSE EN CASA. LES JURO QUE A PESAR DE TODO, SOY FELIZ», finalizó.

