EMTU: ¿Cómo funcionarán los micros durante la Fase 1?

El gerente del Ente Municipal de Transporte Urbano (EMTU), Emanuel Alfayate, señaló que comenzarán a implementarse nuevas frecuencias y horarios tras el regreso a Fase 1, y pidió a los usuarios que no utilicen el servicio salvo que sean trabajadores esenciales.









El gerente del EMTU, Emanuel Alfayate, explicó que a partir del regreso a Fase 1 por el brote de COVID-19, el servicio se tuvo que reorganizar, por lo que a partir del miércoles se volvió a la frecuencia de 1 hora y 15 minutos, similar a la de los días domingos. Además, apeló a la responsabilidad social para que solo hagan uso del servicio las personas cuyos trabajos son esenciales.

No obstante, explicó que “aunque esta nueva frecuencia de 1 hora y 15 minutos siempre se la compara con la frecuencia de los días domingos, hay que aclarar que durante los días de semana todos los micros comenzarán sus recorridos tal como lo venían haciendo hasta ahora, partiendo desde las cabeceras a partir de las 5:20 de la mañana, y no desde las 7 como lo hacían precisamente los domingos”.

Por otro lado, Alfayate comentó que «en los últimos 15 días previos a este nuevo cambio de estatus sanitario de la ciudad, el servicio había logrado alcanzar paulatinamente un muy buen promedio de pasajeros transportados diariamente, llegando a alrededor de los 1500 usuarios».

En tanto, remarcó que mientras dure la Fase 1 «solo deberían utilizar los micros las personas que integren los grupos de trabajadores esenciales, y cuenten con el permiso correspondientes para circular. No obstante, afirmó que la empresa no tiene los medios para controlar que la gente que suba al transporte posea tal permiso, por lo que se apelará a la responsabilidad social y conciencia de parte de los ciudadanos, solicitando que se abstengan de utilizar dicho servicio en caso de no ser trabajadores esenciales, tomando en cuenta los altos riesgos de contagio que implica dicha modalidad de transporte».

Asimismo, afirmó que «si se controlará y será norma obligatoria para abordar cada unidad, la utilización de barbijo o tapaboca bien colocado, y se les pedirá además que suban y bajen únicamente por la puerta trasera, con el fin de que sea más fácil y distanciado el ingreso y egreso de la unidad, que a su vez operará al 50 % de su capacidad habitual».

Por otro lado, el funcionario remarcó la atención que la empresa pone diariamente en la limpieza y desinfección de las unidades. «Todas las noches al culminar el servicio, personal propio del EMTU realiza una limpieza profunda de cada unidad, y como complemento, una vez por semana también personal de la Dirección de Bromatología realiza una tarea de desinfección más profunda aún con productos especializados”, señaló.

Finalmente, recordó que los nuevos horarios y frecuencias para el servicio del EMTU se pueden encontrar en el sitio web del municipio (https://www.santarosa.gob.ar/transporte-urbano/) o en su fanpage de Facebook.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios