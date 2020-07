“Si no tenemos respuestas vamos a abrir, queremos volver a Fase Cinco”

El grupo de comerciantes que se opone a la vuelta a Fase Uno en la capital pampeana, volvió a manifestarse este viernes. Aseguran que abrirán sus comercios, a pesar de la normativa en su contra. Aseguran que no son escuchados por el gobierno provincial. “Hace treinta y pico de años que el gobierno justicialista gobierna la provincia y no tenemos los hospitales acondicionados para casos como este”, indicaron.

Este viernes, una hora después que se conocieran más casos positivos de COVID-19 en la capital pampeana, el grupo de comerciantes que está contra el regreso a Fase Uno y el aislamiento como metodología para bajar la curva de contagios, volvió a manifestarse en la ciudad.

Mirta Garbarino es una de las comerciantes que se oponen al regreso a Fase Uno, dictado por el aumento de casos de coronavirus en la capital pampeana.“Nosotros solo estamos pidiendo trabajar. No pedimos subsidios, no estamos pidiendo que nos paguen nada, solo queremos abrir nuestros locales, nuestras empresas y poder trabajar. Queremos volver a la Fase Cinco, no nos están escuchando”, dijo a Plan B.

“No nos están escuchando. Atendieron a dos o tres personas y les dijeron que les iban a dar una respuesta a la tarde. Nunca llamaron por teléfono, ni contestaron las notas”, criticó.

“Ayer volvimos a Casa de Gobierno con otro petitorio y nos trataron sin cortesía, les tomaron la nota, la firmaron, hicieron la devolución y no dijeron más nada. No hubo ninguna respuesta del gobierno. Nosotros necesitamos trabajar, porque tenemos que pagar sueldos, hay alquileres, se gastó demasiado dinero en protocolos para abrir las empresas como pidió el gobierno y en menos de veinte días, volvieron a cerrar”, dijo.

Garbarino puso como ejemplo a los gimnasio con más de 80 días con los negocios cerrados, ¿Cómo una empresa puede subsistir, en este momento en que todo está en picada económicamente? Esto es una locura, vamos al muere. ¿Qué quieren que vayamos a pedir planes a Casa de Gobierno? Necesitamos una respuesta urgente del señor Gobernador”, agregó.

—¿Abrieron los comercios?

—No, están todos cerrados porque amenazan con multas. Si no tenemos respuestas vamos a abrir los comercios, con permiso o sin permiso y vamos a seguir con las marchas, hasta tener una respuesta oficial que nos avale y volver a Fase Cinco. Nosotros no queremos volver a Fase Tres. Hay mucha gente que va a quedar sin trabajo, como gastronómicos, peluqueras, esteticistas o gimnasios. Y esa gente es una parte del eslabón de la economía, la gente que puede trabajar, tiene que tener el derecho de hacerlo.

—¿Ustedes van a abrir igual, pese a las restricciones?

—-No sabemos, estamos continuamente en asamblea. Nos reunimos por la tarde en la Plaza. Ojo, cuando uno se atrasa en un impuesto, ni el gobierno ni la municipalidad tiene contemplación en quitar los intereses. Fíjense quien no haya pagada el impuesto inmobiliario, viene con interés, es una locura. Tenemos los comercios cerrados y no facturamos, pero tenemos intereses por mora. Ni la municipalidad, ni el gobierno, ni el Centro Empleados de Comercio, tienen contemplaciones y no propusieron bajar los aportes patronales. Son asfixiantes a la hora de tener que pagarlos. El 60% del sueldo del empleado, se lo lleva la patronal.

El señor Genoni, que está muy sentadito en su oficina, quiere que todo el mundo sin trabajar, aporte su mensualidad. Dijeron que iban a dejar sin efectos impuestos y aportes de los días que no trabajaron, pero las facturas llegaron igual.

—¿Cambia en algo que haya cien casos positivos, dos personas en estado muy grave y no tienen miedo ante esto?

—Con protocolo y con cuidado, el virus no se expande. Ya lo han dicho diez mil veces. Esto es miedo. En Santa Rosa hay cinco casos. Dijeron en la verdulería, que eran positivos y luego en letra chiquita dijeron que era negativo. Ya no creemos más nada y necesitamos trabajar, estamos asfixiados.

— Entre anoche y hoy hubo 30 casos…

— Hay que ver, si son positivos o no. O casualidad, que cada vez que hay una rebelión, aparecen casos de COVID-19. Le dimos ciento treinta y pico de días al señor gobernador para que ponga el servicio sanitario como debe ser. Hace treinta y pico de años que el gobierno justicialista gobierna la provincia y no tenemos los hospitales acondicionados para casos como este.

Está bien, es una pandemia, pero hace doce años que empezaron el hospital y está parado. ¿Es otro elefante blanco? Nunca lo terminaron en doce años, ¿qué pasa acá?.

