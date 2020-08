Altolaguirre niega vinculación con los comerciantes autoconvocados

El dirigente radical le contó a Plan B Noticias que no es el organizador del grupo de Whats App mediante el que los Comerciantes Autoconvocados de La Pampa se organizaron para resistir la vuelta a la Fase 1 por los casos de coronavirus.

Hipólito «Poli» Altolaguirre aclaró que «no tengo nada que ver, no se armar un grupo, esto seguro es una operación de algún pícaro».

Altolaguirre aparece como administrador del grupo de autoconvocados. Pero no es el único. También figura Larisa Colángelo, es encargada del área comercial del gobierno de Leandro Altolaguirre.

«Yo no se armar grupos, no sé mucho de tecnología, y quiero aclarar que no convoqué, ni siquiera comenté en el grupo y mucho menos agité para que se hagan las manifestaciones», agregó.

«Lamento aclarar una cosa que no es cierta. Figuro como administrador porque alguien me puso con mala intención. Esto es maniobra de algún pícaro», destacó.

Los Comerciantes Autoconvocados de La Pampa realizaron 3 manifestaciones numerosas entre el miércoles y el viernes para reclamar que los dejen abrir sus puertas y anticiparon que el regreso a la fase 1 provocará el cierre de muchos negocios.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios