Denuncian amenazas e intento de desalojo en una vivienda de Colonia Escalante

Una familia que alquila un departamento en Colonia Escalante, recibe amenazas por parte del dueño, quien intenta desalojarlos, y los dejó sin servicios.









Rafaél Gómez, inquilino junto a su esposa y sus dos hijos, dijo que el propiertario los quiere desalojar, pese a estar al día, y para echarlos dejó que les cortaran los servicios el inmueble de la calle B. Tellez 506 de la capital pampeana.

“Al principio estaba todo bien y después nos encontramos con que el hombre cobra, inventa un problema, y después desaloja a los inquilinos», aseguró a Plan B Noticias.

Corte de servicios

“Nos encontramos con que Camuzzi cortó el gas y como los artefactos no están en condiciones se llevaron todo», contó. Esto ocurrió hace aproximadamente 2 meses. Desde ese entonces, y en pleno invierno, vienen calefaccionandose con una pantalla y una garrafa.

Amenazas

Según relató Gómez a Plan B, «el hombre nos amenaza y nos cortó la luz y el gas para que echarnos». El propietario del inmbueble es Carlos Ariel Medina, un expolicía federal, al que los inquilinos considearon «altamente peligroso».

«Sube a la madrugada al techo. Un día amanecimos sin agua”, dijo el inquilino.

«Él le alquilaba a un grupo de personas que son los que se metían a los departamentos a amenazar a los inquilinos. Después por la denuncia a la policía contra él tuvieron que irse”, contó.

«Fuimos a la Policía Federal porque el hombre es un ex policía, y no nos dieron respuesta. Ellos podrían interceder al no interceder la policía de la provincia por el decreto que prohíbe los desalojos. Porque ya fuimos a la Primera a hacer la denuncia, pero no hicieron nada. El otro día vino un policía y nos dijo que ya los teníamos cansados», relató.

El decreto al que hace referencia es el DNU 320/20, que suspende los desalojos por falta de pago y prorroga la vigencia de los contratos, con conformidad de la parte locataria hasta el 30 de septiembre.

En referencia al contrato, contó que el dueño los hizo firmar uno por 6 meses de locación «que es ilegal». Al momento de la firma, el periodo mínimo que establecía la Ley 23.091 de Locaciones, es por dos años.

“Estamos con la familia amenazada. Una noche apunto con un arma a una chica de uno de los departamentos y se lo llevaron detenido. De noche no dormimos porque no sabemos con qué puede salir y no tenemos protección. Ya no sabemos a dónde ir a pedir ayuda», manifestó Gómez.

“Estamos pagando 14 mil pesos de alquiler y lo que queremos es que hasta que podamos conseguir una nueva vivienda, pero ahora con la vuelta a Fase 1 se complicó todo más”, dijo.

