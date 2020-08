En Santa Rosa pidieron por la aparición con vida de Facundo Castro y justicia por Santiago Maldonado

Distintas organizaciones reclamaron en el país la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, desparecido hace más de 90 días en provincia de Buenos Aires, y justicia a 3 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado.









En Santa Rosa, organizaciones de izquierda y autónomos se sumaron a la convocatoria nacional para exigir la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, quien fue visto por última vez hace 3 meses, cuando salio de su casa en Pedro Luro a Bahía Blanca y fue detenido por la Policia Bonaerense. Además, recordaron a Santiago Maldonado, a 3 años de su muerte.

“La convocatoria es para sumar una acción de reclamo, manteniendo el distanciamiento, por la situación de pandemia. Exigir la aparición con vida de Facundo Castro, pedir la renuncia del ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni”, dijo Luciano González, dirigente del Partido Obrero La Pampa.

Además, explicó “recordar los 3 años de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado. Creemos que eso tiene vigencia, en el marco de la pandemia en todo el país se está recrudeciendo la represión policial, frente a los problemas que saca a la vista la pandemia como son la pobreza, desocupación, y entendemos que es necesario manifestarnos, con distanciamiento, pero reclamando al Estado respuestas”.

“Estamos acompañando la convocatoria, con el objetivo de seguir llevando a cabo este tipo de acciones”, comentó.

-Con Maldonado había muchas más organizaciones ¿Por qué hoy no son tantas?

-Cambiar no ha cambiado demasiado. Antes estaba Bullrich y ahora es Berni. Y ambos son promotores de la doctrina Chocobar. Ahora a ellos los pusieron, son responsables políticos. Por eso entendemos que todas las organizaciones de derechos humanos, de izquierda y populares, tienen que ir a fondo con esto, no hay medias tintas.

Con el caso de Facundo, dijo González, “está comprobada la obstrucción en la investigación por parte de la policía bonaerense. Y resulta que el máximo responsable sigue paseándose por los canales incentivando la mano dura, el gatillo fácil, y no da respuesta a esta situación. Y hay fuerzas políticas que evidentemente no lo ven de esa manera”, aseguró.

Por su parte, Pablo Daso, autoconvocado, también pidió “una respuesta por parte de las autoridades nacionales” porque “nuevamente hay un joven desaparecido hace 3 meses, Facundo Castro”.

Sobre el caso de Santiago Maldonado dijo que “se cumplen 3 años de impunidad, y se sigue en cubriendo los hechos del 1 de agosto de 2017”.

«El oficialismo confunde. Por ahí hace falta claridad y conciencia de la gente que si estuvieron participando en las anteriores marchas por la aparición de Santiago y hoy no están. También se entiende que hay un virus, miedo a contagiarse, y que hay amenaza de causas judiciales a quien quebranten la cuarentena», opinó sobre la participación diluida por ambas causas.

La Pampa no es una isla

El dirigente del PO dijo que en la provincia “se recrudeció la violencia policial en el marco de la pandemia”. “Ha habido innumerables denuncias por abuso policial, eso también nos convoca. La situación del joven de Victorica golpeado por efectivos policiales en la puerta de su casa, el joven detenido en la comisaría de General Acha, que estuvo peleando por su vida y por suerte se recuperó, casos que nos muestran que este tipo de vejaciones se producen acá. La Pampa no es una isla”

“Este tipo de situaciones no se pueden dejar pasar, tienen que ser juzgados los responsables, no puede quedar impune. No queremos tener que estar acá porque la policía de La Pampa mató un joven, un trabajador, con toda la impunidad”, finalizó.

En relación a este tema, Daso dijo que «el recorrido de la policia de La Pampa, en los últimos 10 años, tenes más de 3 muertes, 4. Es momento de repensar el sistema de seguridad y de justicia. Democratizarlo más, que la sociedad pueda ser parte, las organizaciones sociales».

-El gobierno que se presenta como progresista ¿que responsabilidad tienen?

-Todos los gobiernos necesitan de las fuerzas de seguridad. Ahora con la pandemia, en todo el mundo, quieren parar el virus acudiendo a la represión.

