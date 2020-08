Fuerte descargo de la Biblioteca del Atuel en medio de los contagios: “A la propagación de la mierda ahora se nos suma el COVID”

La Biblioteca Popular «El Corazón del Atuel» realizó un fuerte descargo por la emergencia sanitaria y el colapso de los servicios de larga data que atraviesa el barrio y a la que ahora se le suman los contagios de coronavirus. Hasta el momento son 11 casos positivos confirmados por el Ministerio de Salud para el barrio.

El pasado lunes 27 de julio se comunicó un vecino del barrio, padre de un niño y niña que asisten a nuestra biblioteca previo al estado de aislamiento y la cuarentena dictada desde el mes de marzo, para solicitarnos si podíamos hacer algo en cuanto a la situación económica, porque a él lo habían internado el domingo con síntomas de haber contraído covid-19 , por lo que su hijo e hija habían quedado con su hermano y la pareja de este, siendo el único sostén económico el ingreso del trabajo por changas.-

Inmediatamente desde la biblioteca nos pusimos en campaña con nuestros voluntarios particulares de siempre (a quienes estamos eternamente agradecidos) para poder juntar alimentos, artículos de limpieza, etc. Sin dejar de estar sorprendidos por la noticia, preocupados por su estado de salud, mientras nos comentaba que nadie del Estado lo había llamado para preguntarle si tiene familia, con quienes quedaron; en su caso si necesitan algo; NADA DE NADA! Todo lo juntado fue entregado el día martes en su casa, sabiendo que nuestro vecino había contraído Covid-19, y en la incertidumbre al ver que le habían realizado en plena calle a plena luz del día el hisopado a su hijo. El día miércoles seguimos realizando colectas y llevando mercadería que las personas particulares nos traían al barrio y a través de ellas pudimos contactarnos con la municipalidad, quienes nos manifestaron que ya lo venían asistiendo hace tiempo (lo cual no es verdad), poniendo en duda la necesidad y credibilidad de nuestro vecino…sin importar demasiado seguimos igual, juntando y juntando para que no les pueda faltar.

Por protocolo cuando hay alguien con síntomas se lo aísla…¿¿pero quién controla ese aislamiento?? Y no decimos que el tío o la tía necesiten que alguien le diga si pueden o no salir de su casa, de lo cual son conscientes, teniendo que abrir 5 minutos después de que le golpeamos la puerta para entrar a su casa los alimentos, sino que además es necesario que alguien se haga cargo del retiro de residuos de su domicilio (y el consorcio?), de un contacto mínimo ante cualquier eventualidad, algún número de teléfono al cual llamar, y que por esas casualidades no le falte el agua, ni el gas, como tantas veces ocurre por acá, donde las condiciones ni siquiera nos permiten ventilar ¡SINO MIRA LA FOTO!… es imposible que no haya enfermedades!!

Desde la biblioteca popular “El corazón del Atuel” queremos expresar nuestro más sentido agradecimiento a Canto Esencial, Sonidos que Sanan y a todas aquellas personas que nos han ayudado desde el primer día y que han formado una red solidaria tan grande que sin ellas no hubiese sido posible recolectar tantos alimentos y elementos de higiene o ayudar a esa familia con los servicios básicos, cuando es el Estado quien debió estar presente desde el principio.

Nos resulta tarde, sabiendo que desde el martes hay un caso positivo, que el jueves (dos días después) hayan realizado entrevistas, y que el viernes (luego de 11 casos positivos) nos vengan a informar y a decirnos que salgamos de casa solo una vez al día a comprar lo necesario, sabiendo de la velocidad en la que el virus se propaga… esperanzados que después de su “visita” no sea tarde…no sea tarde para nuestra compañera que desde el minuto cero del primer caso se estuvo moviendo de acá para allá, y ahora está a la espera de los resultados del hisopado…no sea tarde para esa vecina que desde la economía popular y para poder comer día a día realizaba ventas de comidas y HOY le dio positivo…no sea tarde para aquellos niños que sin saber mucho que es lo que pasa se encontraban jugando en los parques, siguiendo su vida normal (aunque sabemos que los adultos deben ser responsables)…que no sea tarde para el personal de la municipalidad que nos prende los motores de extracción de residuos todos los días a las 07:00 am y que pareciera que recién ahora van a implementar el uso del tapaboca, ya sabemos que para muchas cosas es tarde, para Martha, nuestra compañera es tarde, que hace más de tres años que no vive en el barrio porque el piso de su casa se derrumbó por los desbordes cloacales, y hay muchas más que viviendas que les está pasando lo mismo. A la propagación de la mierda ahora se nos suma el COVID-19.

