Pueblos Originarios reclaman las tierras donde se encuentra el Cerro Negro

María Isabel Colipi le demanda al gobierno provincial la restitución de las tierras de lo que denomina el “territorio Colpi” en la zona de Puelén, donde se ubican el Cerro Negro y el Cerro Colón, atractivos turísticos de la provincia. El relato de un despojo que lleva décadas.

La mujer hizo una denuncia policial al enterarse que una inmobiliaria pampeana sacó a la venta parte de las 80 mil hectáreas que desde hace años reclama ante la justicia por ser integrante de la comunidad que históricamente la habitó.









La inmobiliaria Audisio publicó en la red social Facebook un aviso de venta de uno de los campos de Puelén que históricamente reclama el pueblo ranquel.

La historia se repite. Los habitantes originarios se asentaron, desarrollaron su vida social, pero no consiguieron la titularidad registral del lugar que siempre habitaron y trabajaron.

María Isabel es nieta de los pobladores originarios. Al ver el aviso, realizó una denuncia policial en la seccional Primea de Santa Rosa. Pero la parte que pretenden vender, es una ínfima porción de las 80 mil hectáreas por las que litiga en el juzgado provincial de General Acha.

“Esa casa que está vendiendo Audisio es la casa de mi mamá, es donde está el molino, donde está todo. Cuando me avisan que estaba pasando eso, tengo mi derecho de denunciarlo porque hay una causa judicial abierta por esas tierras”, indicó.

El aviso promociona “4870 hectáreas” en Puelén. Y venden cada hectárea a 27 dólares, lo que da un total de 131.490 dólares.

“Ha sido un engaño total esto. En ese Cerro Negro es donde nosotros nos criamos. De las 80 mil hectáreas que estamos reclamando, 20 mil están en la barda, 20 mil del Cerro Colón, el lote 20 mil del Cerro Negro y otras 20 mil hectáreas más de la zona”, enumeró.

El Cerro Negro es uno de los atractivos turísticos que la provincia exhibe en su carta de presentación pero los Morales – Colipi aseguran que “nunca fuimos consultados para que hagan eso. Ahora creo que lo tienen abandonado”, señaló.

“El gobierno de La Pampa les dice que es un conflicto intrafamiliar entre hermanos de apellido Morales y Colipi Morales, pero la realidad es que el despojo lo hacen personas particulares que consiguen hacerse de las escrituras”, añadió.

Negociación

Como muestra de lo que considera “una estafa” Isabel Colipi contó que “el año pasado nos ofrecen 15 mil hectáreas que tiene el gobierno de La Pampa a nombre del Ente Provincial del Río Colorado y otras a nombre de la provincia. Nos quieren arreglar con algo, pero nosotros no estamos pidiendo eso, reclamamos lo nuestro, nuestro territorio”, indicó.

Contó que llevó el reclamo al Consejo Provincial Aborigen (CPA) en 2019, cuando l la presidenta era la entonces ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso. “Ahí nos ofrecieron esas 15 mil hectáreas que nosotros rechazamos. Ante eso nos recomendaron que hiciéramos la personera jurídica de la comunidad”, dijo

“Esto es una estafa millonaria, yo se lo mandé en carta al exgobernador Verna y lo único que hizo es darnos los títulos para poder seguir reclamando. Peleando, pero por lo menos nos entregó los títulos. Pero los que estaban alrededor de él, se lavaban las manos. Teníamos reuniones y reuniones y lo único que hacían, era nada”, aseveró.

María Isabel se refiere a que el Carlos Verna le facilitó las copias de los títulos de esas tierras para que pueda continuar su reclamo, pero ninguna de esas escrituras están a nombre de ella ni de sus familiares.

“Lo que hicieron fue un entretenimiento para mí, para que yo me canse. Pero no lo lograron, ya tenemos todo listo lo de la personería. No se cerró el trámite por la pandemia, pero ya está todo listo”, dijo para contar que cumplió con la recomendación del CPA.

“Las tierras las quieren porque son productivas, está la sal, el mármol, las aguas, la piedra más valiosas la tienen en el lote 16 y 17, que se están vendiendo ahora. Incluso, creemos que también hay petróleo”, resaltó.

“El reclamo se pude vincular con los Morales de 205 de Mayo y los de Catriel, donde están mis sobrinos, los Espinoza Colipi. Son las mismas tierras y es el mismo despojo”, describió.

“Comprar lo de uno”

María Isabel contó que su madre tuvo que comprar las tierras que habitó junto con su marido. “Acá está la escritura que el gobierno de La Pampa le vende a mi mamá, quien tuvo que volver a comprar las tierras que le correspondían a su marido. Es vergonzoso lo que han hecho. Mi mamá Inocencia Morales nace en el lote en el que se encuentra el cerro Colón”, agregó.

“Desde el vamos, el gobierno de La Pampa la engañó a mi mamá. Pasa esto de la inmobiliaria porque nos demoraron mucho la personería jurídica. Pero lo vamos a seguir, es territorio Colipi Morales”, insistió.

Ancestros

La mujer cuenta que las tierras las vienen ocupando desde “Juan Lorenzo Colipi, mi abuelo, ahí arranca todo el territorio Colipi. El cerro Colón es un asentamiento indio. Después mi mamá, que nace en el Cerro Colón, se conoce con Martín Colipi que es mi papá. En el cerro Colón nacimos todos, los hermanos, los sobrinos, mis tíos. Nosotros somos 13 hermanos, algunos fallecieron, pero el reclamo lo continúan mis sobrinos”, sostuvo.

“Como siempre, los fueron corriendo, corriendo, y dejaron todo, pero son nuestras tierras. Mi mamá fue engañada y nosotros también. En 1987 ya se había metido Silva, que fue el que se apropia de esto, es el que las empieza a vender a todas las tierras como si fueran de él”, dijo.

“Los otros puestos de la barda fueron todos usurpados y los ocuparon los Beltramino. Es todo usurpación lo de ellos”, finalizó.

La carta al gobernador.

María Isabel Colipi describió la situación ante el gobierno de La Pampa mediante cartas enviadas a las autoridades. Una de ellas, dirigida a Carlos Verna, dice:

“En carácter de Lonko y representante de la comunidad Lof Rankulche Colipi-Morales, con Personería Jurídica en trámite registro n 303/17, solicito a usted o a través de su intermedio a quien corresponda, que se nos otorgue con la mayor celeridad posible, la posesión e inscripción de las tierras aborígenes que por herencia ancestral nos pertenecen y de las cuales hemos sido despojadas con diversas maniobras, imprimiéndole un tratado de pronto despacho, bajo apercibimiento de constituir en mora administrativa, seguidamente detallo la nomenclatura catastral :

Departamento: Puelén, (prov. de La Pampa)

Cerro Colón

Lote: 7 Sección: XXIV Fracción: B Parcelas: 1:2:3y 4 Lote: 8 Sección: XXIV Fracción: B Parcelas: 2 y 3

Cerro Negro

Lote: 15 Sección: XXIV Fracción: B Parcelas: 2 y 5 (desocupadas desde el año 2008 y eon una inscripta en el año 2015 a favor de Omar Nery Muñoz y Martinez quien desconocemos y nunca hicieron posesión)

Zona de La Barda

Lote: 16 Sección XXIV Frucción: B Parcelas: 2; 3 y 4 (desocupadas desde el año 2006)

Lote: 17 Sección: XXIV Fracción B Parcelas: I

Lote: 18 Sección: XXIV Fracción: B Parcelas: 1; 2; 3; 4: 5 y 6

Ojo de Agua:

Ejido: 110 – circunscripción: I – Radio: a – manzana: Y-XXIV – 300

La Copelina:

Lote: 21 Sección: XXIV Fracción: B Parcelas: 3 y 4 Parcela: 3 –

