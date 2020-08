Tiene coronavirus y advierte a las personas con quién tuvo contacto: “Esto no es joda no subestimen la enfermedad”

Una vecina santarroseña le contó a Plan B que contrajo coronavirus tras asistir a la Clínica Modelo y atenderse con la médica que dio positivo. Le pide a las personas que tuvo contacto que se aíslen.

Magui Mansilla uso la red social Facebook para contar que contrajo coronavirus. Según pudo saber Plan B lo hizo para que todas las personas que ella tuvo contactos como taxistas se puedan aislar.









La mujer contó que “ha tenido dolores terribles, anginas, fiebre, dolor de cabeza, mareos, no tengo casi gusto y menos olfato”.

Hoy le dijo a Plan B que “me duele mucho el cuerpo y la cabeza. Además de tener tos. Sigo sin hambre y olfato”.

Al sentir los primeros síntomas, Magui se auto aisló desde el lunes, a pesar de que el resultado lo tuvo ayer. Igualmente le preocupa los días antes de los síntomas, por eso le pidió a Plan B publicar su foto, para que taxistas o personas con quién conversó y no puedan identificar se aislen “disculpas a todas las personas que puedan pasarla mal por mi culpa”.

Textualmente escribió esto en Facebook

Amigos de distintas redes. Les cuento que tengo Covid, hoy me informaron. Me contagie el miércoles 22/07 en la clínica modelo ya q tuve contacto estrecho con la Doctora. No puedo decir si fue por ella o por la clínica. Ya que me cambie tres veces de asiento y no vi jamás a nadie que limpiará los mencionados, como tampoco vi que después que la doctora atendiera a otro paciente entrará alguien de limpieza antes q me atiendan a mí. Acá las culpas son compartidas porque yo me relajé como todo el mundo. Tenía mi barbijo y la doctora también.

El hecho es que desde el domingo 26/07 es terrible como me siento. He tenido dolores terribles, anginas, fiebre, dolor de cabeza, mareos, no tengo casi gusto y menos olfato. Solo quiero que llamen a epidemiología las personas con las que interactúe como taxistas de la terminal porque no recuerdo los móviles, la chica que me recibió la receta en la farmacia frente a la clínica con la que hable un rato largo y con la gente que me crucé en el super de la cooperativa obrera del barrio Butaló. No quiero asustar a nadie yo tengo 40 años y la estoy pasando mal, esto no es joda tengan cuidado y no subestimen la enfermedad. Gracias a la pareja de Catriló y al Señor de Acha por dejarme en esta situación. Ojalá la ley sea justa y sino el karma”.

