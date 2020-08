Cena del día del amigo: Daba una entrevista y empezó el allanamiento policial

El empresario Carlos Ruiz Pérez cortó una entrevista con LU 100 AM 1040 FM 102.5 cuando brindaba detalles de la cena de la que participaron dos jueces y un funcionario.

Carlos Ruiz Pérez contaba parte de lo que había adelantado a un medio gráfico de la ciudad cuando interrumpió el contacto con los periodistas Jorge Nemesio y Eduardo Villada, en el momento del “pase” del que también participaba José Luis Barreiro, cuando una mujer grita “Carlos deja, tenemos una orden de allanamiento con la casa llena de policías”.









El hombre en la entrevista cuenta “tengo una orden de allanamiento con la casa llena de policía, en este momento tengo una orden de allanamiento”.

“Por favor ¡qué es esto!” se escuchó decir a la mujer y luego el hombre cortó la entrevista por la presencia policial.

Este lunes El Diario publicó una entrevista en la que el empresario Carlos Ruiz Pérez dijo que “se ha generado una caza de brujas sin sentido” y desmintió que dos adolescentes hayan estado presente.

Además aseguró que no se contagió en Pellegrini y que el único contacto estrecho que tuvo en esa ciudad bonaerense dio «negativo» de COVID-19.

“Es una barbaridad que el Estado se haya presentado como querellante”, dijo.

Sobre la cena del día del amigo, dijo que “estuve yo, el abogado Molín, Balaguer, Vagge, Sancho y Pedro Arcuri, a quien en vez de echarlo el Gobierno tendría que agradecerle porque a través de él se descubrió que yo tenía coronavirus. No hubo nadie más. Además en un momento pensábamos juntarnos en algún restaurante, y tengo que decir que fue a instancias mías que decidimos hacerlo en un domicilio…porque cuando me invitaron yo les dije que no quería ir a un restaurante por prevención. Es más, los invité a que vinieran a mi campo. Finalmente se terminó haciendo en lo de Pablo (Balaguer), porque luego surgió que yo el lunes temprano tenía que estar en Santa Rosa por unos trámites y quedamos así”.

Sobre su contagio indicó que “la verdad es que nunca estuve mal. Estuve dos días con un poco de dolor de garganta, un poco de dolor de cabeza y congestión nasal, como de un resfrió leve. Nunca tuve fiebre, ni dolor de cuerpo, ni ningún síntoma grave. Para ser franco, sino fuera por mi mujer que es odontóloga, y que me insistió hasta el cansancio, la verdad no hubiera recurrido a Salud Pública…porque nunca pensé que estaba contagiado de coronavirus”.

Respecto de la forma en que contrajo la enfermedad afirmó que “me parece una barbaridad… espero que ahora el Estado se presente en las 18 mil causas abiertas que hay por violación al artículo 205. Es una barbaridad que el Estado se haya presentado como querellante, han hecho de esto una caza de brujas sin sentido. Es una locura…yo no tengo problemas con nadie, en contra mío no creo que sea todo esto. Habernos matado de semejante manera, cuando lo que tendrían que haber hecho es investigar bien porque yo estoy seguro que no me contagié en Pellegrini. Insisto, me parece una caza de brujas que no tiene sentido, no sé qué es lo que quieren. Si cuento 10 posibilidades de dónde me contagié, sacó como conclusión que una es en Pellegrini y nueve acá en Acha”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios