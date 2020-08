Detenido en Senillosa dio positivo de coronavirus y su familia pide atención  urgente

La hija de Marcos Fernández solicitó atención inmediata para su padre, confirmado como caso positivo de coronavirus el 26 de julio. Está detenido en la cárcel de Senillosa, en la provincia de Neququén.

Valeria Fernández dirigió una carta a este medio para reclamar atención médica para su padre, un interno con antecedentes de riesgo por un infarto, asma y que dio positivo de coronavirus en la cárcel neuquina.









La carta enviada por la hija mayor del paciente detenido, dice:

Dr. Juez Martín Saravia, me dirijo a usted por estos medios siendo público ante la sociedad, ya que fue pedido por el abogado Alejandro, atención médica para mi papá desde el 22 de julio con la cual no cumplió y no está cumpliendo con lo pedido.

Hasta el día de la fecha él no tiene la atención médica que corresponde, por lo que le hago saber por si no está al tanto de archivo médico que él no fue tratado por un médico durante estos 8 años que no es bueno ya que sufre asma, tuvo un pre infarto en el año 2016 y un ACV en el 2018, donde está perdiendo el 50 % de la vista y además pongo en vista también la ley 77.541 la cual no fue cumplida en esos años, a pesar de sus dificultades. Donde él fue contagiado de COVID 19 caso positivo

Me da bronca al ver la noticia donde informa que usted ya sabe de esto y no hace nada. Soy hija de un contagiado “caso positivo” de Senillosa Neuquén, condenado a 18 años de prisión por supuesto abuso.

Solo pido por su salud y que se cumpla con lo que me prometió en el momento de llevarlo a Neuquén, que él iba a estar cuidado y protegido y no está cumpliendo su palabra.

Él se encuentra con fiebre desde el día 19 de julio, el cual fue hisopado el 24 de julio por pedido de du defensor Alejando Osio y el día 26 de julio fue informado que es positivo. Usted sabe que el dolor que estamos pasando, y usted tiene idea que esto no es joda, mi papá pasó varios días con fiebre muy alta, él la ha pasado muy mal a la distancia en 2 oportunidades atendieron mis llamadas 2 compañeros de celda que me pidieron que estuviera tranquila y confiara en ellos, que mi papá estaba bien pero en la cama sin fuerzas, pero que ellos lo cuidaban.

Sabe que feo es eso. El abogado me informó que había sido informado por sus compañeros de lo que le sucedía a mi papá. Mi Papá dice que ellos lo están cuidando y están al tanto de él, en el momento le echaron fiebre y solo de ellos recibía apoyo en estos momentos

Cuanto tiempo van a tener así o piensan devolvérmelo muerto. Mi familia está sufriendo y solo pedimos por su salud, y que sea bien atendido como lo rige la ley.

Ya que no cuento con respirador y se encuentra a 40 minutos de viaje a la ciudad y mi papá no llegaría en caso de sufrir un pre infarto y con covid positivo, todo es más complicado

Así mismo cabe señalar que el artículo 490 del catálogo adjunto vigente señala que el juez de ejecución deberá resolver todas las cuestiones o incidentes que se susciten durante la ejecución de la pena y que la ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de libertad expresamente establece que la misma estará sometida al permanente control judicial, siendo el juez de ejecución quién garantizará el cumplimiento de las normas constitucionales.

Su defensa pública de Osio está solicitando atención médica desde el 22 de julio como debe ser y se lo agradecemos de corazón, pero las mismas no están siendo efectuados como corresponde

No estoy pidiendo que libren a Marcos Fernández, estoy pidiendo por mi papá, solo pedimos atención médica como corresponde. Es injusto que tenga que sufrir como está sufriendo con esta enfermedad después de haber sido condenado por un injusto y maldito sistema.

Pido por mi papá al que amo y no voy a permitir que me lo devuelvan muerto.

Usted Dr. Saravia me prometió mirándome a los ojos que mi papá iba a estar bien cuidado y protegido el día que se lo llevaron a Neuquén y dijo que nos quedáramos tranquilos, quiero que cumpla, solo pido eso, atención médica para mi papá, quien tiene hijos, nietos y una familia que lo espera

Marcos Fernández necesita ayuda, su familia necesita ayuda y que alguien responda pro esta injusticia

