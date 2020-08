Franco adelantó que enviarán Ley para financiarse con superávit del ejercicio económico del 2019

El ministro de Hacienda adelantó que pedirán autorización a la Legislatura para usar fondos del ejercicio económico anterior, ante la emergencia sanitaria, el parate y la caída de la recaudación. Destacó el cumplimiento de los contribuyentes pampeanos y afirmó que tanto el Estado como la actividad privada, deberán adaptarse a la nueva normalidad, donde el desafío será mantener los empleos.

El ministro de Hacienda, Ernesto Franco, analizó en declaraciones radiales la situación económica y reconoció la preocupación ante los efectos de la pandemia de coronavirus en La Pampa y el país.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Franco señaló que todos los planes del gobierno provincial cambiaron a partir de marzo, pero aclaró que la provincia se había preparado con anterioridad, debido a un probable triunfo de Macri en las elecciones de 2019 y que hubieran significado menos fondos y más discriminación política al territorio provincial. “En aquel momento era tomar ciertos recaudos en el 2019, si tuviéramos otro gobierno de similares características y el ejercicio del 2019, tuvo un fuerte superávit que nos está permitiendo solventar la crisis y seguramente, tendremos que mandar una medida a la Cámara, para solventar el presente ejercicio solventarlos con recursos del ejercicio anterior”.

Franco afirmó que entre las cosas “positivas”, de la pandemia, es el ahorro de recursos en actividades programadas y que no se han podido realizar ante el parate actual. “Había muchas actividades que estaban programadas y que no se han realizado y eso, desde el punto de vista de las finanzas, significa mucho”.

Consultado sobre el regreso a Fase Uno de Santa Rosa y General Pico y si complica a la situación económica, Franco dijo que “ los ingresos son a través de la coparticipación nacional, los impuestos provinciales y las regalías hidrocarburíferas. Todo significó un combo de caída de nivel de actividad y en el precio del petróleo, por lo que se estableció un precio sostén. Desde el punto de vista de los impuestos provinciales, nos veníamos recuperando desde noviembre de 2018 y le veníamos ganando a la inflación en noviembre, diciembre, enero y febrero y con lo cual veníamos con una expectativa buena. Y había pegado un salto, tanto en la provincial y la nacional, una en abril y otra en mayo y veníamos con recuperación, a tal punto que en la provincial en junio, casi habíamos empardado. La vuelta a estas localidades del coronavirus, impacta fuertemente en los impuestos provinciales”, agregó a periodistas de la FM Radio Noticias.

Franco recordó que los principales impuestos en La Pampa, tienen que ver con Ingresos Brutos y Sellos. “Son impuestos a la actividad, los que Macri quería eliminar, pero hay otros como inmobiliario y vehículo, están teniendo un buen comportamiento y esto demuestra una buena imagen de los cumplidores que son los contribuyentes pampeanos, que están pagando Vehículos e Inmobiliarios, Lo bueno que tiene es que el pampeano sigue siendo cumplidor en esta etapa”, resaltó.

Para Franco, el regreso a la normalidad será distinto. “Han nacido actividades y otras van a fenecer. El aceleramiento y el aprendizaje de todo lo que significa la tecnología, va a cambiar, sobre todo en lo que referencia al comercio y la ocupación de mano de obra. Nosotros, con capacitación hemos prestado servicios administrativos, casi de manera similar a lo que se venía dando y van a haber cambios en la actividad privada y pública muy grande”, opinó.

En este sentido, Franco, dijo que el teletrabajo llegó para quedarse. “Incluso en el Estado también. Si vos pasás, ves todas las computadores prendidas, aún de noche, porque la gente está trabajando en su casa y si se le suma, quienes trabajan en el área digital, habrá un cambio muy grande. El desafío será mantener el empleo, porque habrá muchos cambios y habrá que mirarlos”, dijo.

“Creo que el gobierno nacional va a tener que retrotraer la calficación de riesgo a febrero e implementar un plan de reactivación y generar, a través de la construcción, en lo inmediato. A largo plazo, la incidencia en la educación se tendrá que notar. Ya hay muchos estudiantes que se han vuelto a casa, luego de desarrollarse en otros lugares. Seguramente, la nueva normalidad, será distinta a la que tenemos. No creo que volvamos a la situación del año pasado, desde el punto de vista del trabajo, tanto público como privado”, aseveró.

“Será todo un desafío para el gobierno y la actividad privada, que mucha tendrá que reconvertirse en algunos sectores para no desaparecer, ya que no podrá competir, aunque nadie tiene la justa”, reconoció Franco.

El ministro de Haciendo dijo que la política tributaria es otro de los desafíos para la época que viene. “Desde el punto de vista tributario, la presión es muy fuerte, nadie lo puede negar, pero también ocurre que el Estado está atendiendo esta emergencia. Hoy , desde el punto de vista del capitalismo más puro, y lo vemos en columnistas nacionales, que critican al Estado porque no está en tal cosa, cuando hace un año atrás, el cuestionamiento era por qué el Estado se mete en cual o tal tema. Hasta se caído la biblioteca en todo sentido. El neoliberalismo no sabe cómo disimular que a determinada actividad la tiene que prestar necesariamente el Estado”, afirmó y puso como ejemplo a la salud y la educación, contrastando la situación en Argentina, donde todo tiene que ver con lo público, con lo que sucede en otros países donde hay que pagar para atenderse o capacitarse. “Y eso no se discute”, agregó.

Por último, consultado sobre si los salarios públicos están asegurados hasta fin de año, Franco recordó que La Pampa fue la única provincia que tuvo paritarias. “En este momento, no está la recaudación garantizada y por esta razón, vamos a implementar una ley, para utilizar fondos del ejercicio anterior. El impacto que genera el salario público en la actividad provincial es demasiado importante, y nos está ganando la situación sanitaria que se desbordó en los últimos días y eso generó que hoy no haya nadie en la Administración trabajando, solo los funcionarios y los empleados están trabajando en su casa y no hacen el aporte diario, que necesitamos”, cerró el ministro.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios