Intendenta de Santa Isabel minimizó el coronavirus: para algunos “es una simple gripe”

Mediante un posteo en las redes sociales, la intendenta de Santa Isabel, Marta Beatriz Paturlanne, replicó información del libro “El Poder contra la Fuerza”, basado en la Tesis Doctoral de David R Hawkins, quien detalla las vibraciones en los seres humanos y las reacciones a ello. “Para los seres humanos con vibración alta el virus es una simple gripe”, aseveró.

El mensaje que pretendió ser optimista y esperanzador, cosechó diversas reacciones en Facebook y Twitter, con críticas a favor y en contra.

Paturlanne escribió en Facebook: “El covid tiene una vibración de 5.5hz muere arriba de 25.5hz.

PARA LOS SERES HUMANOS CON VIBRACIÓN ALTA el virus es una simple gripe”, dijo.

“Las razones para tener baja la vibración puede ser Cansancio, Miedo, Tensión nerviosa, Rabia, Odio. Por eso tenemos que vibrar alto y no mirar constantemente las noticias; para que no nos baje la frecuencia”, indicó.

“La frecuencia de la tierra hoy es 27,4hz. pero hay lugares que vibran muy bajo como: Hospitales, Centros Asistenciales, Bares, Carceles, Subterráneos etc”, agregó.

“Es donde la vibración cae a 20hz o menos aún. Para humanos con vibración baja, el virus se vuelve peligroso”, indicó y detalló:

Dolor 0,1 a 2hz. Miedo 0,2 a 2,2hz.

Irritación 0,9 a 6,8hz.

Ruido 0,6 a 2,2hz.

Orgullo 0,8 hz.

Abandono 1,5hz.

Superioridad 1,9 hz.

En cambio:

Generosidad 95hz

Agradecimientos verdaderos 150 hz

Compasión 150 hz o más.

Amor al prójimo y a todos los seres vivos 150 hz y más.

Amor incondicional y universal a partir de los 205hz

“Que nos ayuda a Vibrar Alto?”, se preguntó la jefa comunal: “Amar, Sonreir, Bendecir, Jugar, Pintar, Cantarl Bailar, Disfrutar, Meditar, Yoga, Taichi Caminar al Sol, Hacer Ejercicio Disfrutar la naturaleza, Alimentarse con alimentos que nos da la Tierra: semillas-granos-cereales-legumbres-frutas y verduras, Tomar Agua”, escribió. “La vibración de la oración va de 120 a 350hz, VIBREMOSSS ALTOOO!!!”, pidió la intendenta, para agregar que la fuente original de esta información es del libro Poder Vs Fuerza. Basado en la Tesis Doctoral de David R Hawkins.

El posteo de la jefa comunal tuvo diferentes reacciones, desde personas que apoyaron el mensaje optimista, hasta un usuario que calificó como “bolsonariano” el discurso

“Lo que es seguro es que todas esas recomendaciones para «vibrar alto», fortalecen nuestro sistema inmune y nos haces más resistentes a cualquier virus”, se puede leer en uno de los comentarios.

Y también la reacción contraria: “Muy Bolsonariano eso, no me parece. No me gusta. No es un buen recurso apelar a eso ahora. Hay que fomentar la responsabilidad Social. Cuidarse y cuidar a los demás. La patria soy yo y también el otro”, afirmó otro.

