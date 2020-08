Altoalguirre denuncia persecución al enfermo y al que piensa distinto: “se quiere generar casi una Gestapo”

“Se está persiguiendo al tonto, al pavo, al descuidado”. El exintendente de Santa Rosa, Leandro Altolaguirre, defendió a los que participaron de la cena del día del amigo y denuncio un “estado policial” donde “se persigue al enfermo”.

Leandro Altolaguirre defendió a su hermano Hipólito en una entrevista radial con LU 100 AM 1040 / FM 102.5 luego de conocerse que integra un el grupo de comerciantes que se manifestó contra la vuelta a fase 1 de aislamiento en Santa Rosa.









“Me genera mucho ruido lo que pasó el fin de semana con la operación que hubo sobre el tema del grupo de los comerciantes, donde atribuían que mi hermano era el administrador del grupo y que los comerciantes estaban todos manipulados”, expresó el exintendente.

“Es un grupo abierto en el que me pueden haber sumado a mí, a vos a cualquiera. Mi señora participa del grupo de la Cámara de Comercio y ahí todos opinan de las formas más distintas porque esto nos preocupa a todos”, explicó.

“Se quiere generar casi una Gestapo persiguiendo a alguien que diga, que opine o que quiera expresarse de una manera distinta”, acusó.

“Eso no es estar en estado de democracia, la gente se puede expresar libremente, operan con la paranoia que están generando, nadie quiere hablar porque después te caen con la policía, y no importa si fueron jueces o no”, afirmó.

También se refirió a la cena de la que participaron los jueces Miguel Ángel Vagge, Pablo Balaguer, y el fiscal General de la Primera Circunscripción Judicial, Guillermo Sancho.

“En el caso este en particular que ha tomado tanto relieve, no se ocultó absolutamente nada, todo fue transparente, todos informaron lo que hicieron, donde estuvieron, no hubo negación en ningún momento”, dijo y aclaró que solo conoce a Marcelo Molín, uno de los abogados que estuvo en la cena del día del amigo por la que se inició una causa judicial y en varios allanamientos se secuestraron los teléfonos celulares de los participantes..

“Hace ruido y hace pensar, dentro de todas las suspicacias, veía el accionar del ministro Bensusán presionando a la justicia. Este estado policial que estamos sufriendo, no lo sufre todo el mundo por igual, porque da la sensación que el delincuente y el ladrón se encuentra en un estado de garantía. Se está persiguiendo al tonto, al pavo, al descuidado”, declaró.

“Está la oveja descarriada que lo hace sin darse cuenta (violar la cuarentena), pero no es de mala leche, no creo que quiera contagiar al hijo, a la familia”, ejemplificó.

“Como está actuado en eta casusa, como se está persiguiendo al enfermo, al infectado, genera muchas sospechas sobre el trasfondo”, finalizó

