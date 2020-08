Balsa afirmó que García es “irresponsable” por pedir la reapertura de comercios

El diputado del FREJUPA, Martín Balsa, tildó de “irresponsables” el pedido de su par de la UCR Agustina García por la reapertura de comercios “en este contexto en el que tenemos comprobada la circulación comunitaria del virus y que todavía la situación epidemiológica no ha sido controlada” y se sorprendió “de la falta de organicidad de estos dirigentes que ni siquiera respetan los acuerdos a los que llegaron sus propios referentes, porque si no me equivoco, Francisco Torroba estaba con el gobernador respaldando en el momento en el que se decretó el retorno a la Fase 1 de la cuarentena, luego de la explosión del brote durante los últimos días en nuestra provincia”.

La joven diputada provincial del radicalismo aseveró que “lo más importante es cuidar la salud de todos y cada uno de las y los ciudadanos” pero “la vuelta a Fase1 en muchas localidades de La Pampa generó qué comercios de actividades consideradas no esenciales tengan que cerrar y volver a ser los más perjudicados económicamente”.









“Está comprobado por hechos que han sucedido en nuestra provincia que los comercios, en todos sus rubros, son quiénes cumplieron de forma correcta con todos y cada uno de los protocolos que el gobierno solicitó”, añadió García.



Frente a esta declaraciones, Balsa se opuso y explicó que “está equivocada la diputada García si piensa que abrir todo lo que no sean los comercios esenciales es inocuo, porque para cortar de raíz con la circulación comunitaria hace falta que haya la menor cantidad de gente posible en las calles” y aseguró “que el estado está presente para resolver las situaciones críticas de todas las empresas y comercios que están viendo afectadas por esta situación, con asistencia a nivel nacional y provincial, para que puedan pagar sus sueldos, con exenciones impositivas, préstamos a tasas bajas y otra serie de medidas que se han tomado para no dejar que nadie quiebre o cierre sus puertas”.

“Esta es una medida transitoria que se hace para salvar la mayor cantidad de vidas posibles y hasta que no contemos con un remedio o una vacuna eficaz, el único instrumento que tenemos es la cuarentena. La economía se puede recuperar, los muertos no” afirmó el legislador y recordó “que en todo el mundo ha quedado demostrado que quienes subestimaron la situación o tomaron por la vía de cuestionar las cuarentenas, terminaron con mayor caída de la economía que los países que optaron por cuidar vidas y, además, con una cantidad de fallecidos y contagiados tremenda y con los sistemas sanitarios desbordados. ¿De verdad cree la diputada García que el problema es la cuarentena y no el virus? ¿No ha percibido que las economías de todo el mundo se están resintiendo, hagan o no cuarentena? La diferencia está en quien preserva la vida y a quien la vida no le importa. Nada más”

Por último Balsa llamó “a construir un muro de responsabilidad social para enfrentar el virus, porque el estado solo no puede contener la pandemia si la gente no entiende que no se pueden tener reuniones sociales, que es imprescindible que nos quedemos en casa hasta que las autoridades sanitarias puedan controlar la situación y que la circulación de personas debe ser la mínima necesaria. Sólo desde la liviandad de la oposición se pueden sostener este tipo de posturas irresponsables” concluyó “total si luego la situación se descontrola las cuentas políticas las paga el gobierno y la catástrofe el pueblo entero”.

