La diputada García considera “innecesario” el cierre de comercios en la Fase 1

La legisladora provincial de la UCR, Agustina García, se opone a la decisión del gobernador porque “no se ha generado ningún contagio” en los locales comerciales.

La joven diputada provincial del radicalismo aseveró que “lo más importante es cuidar la salud de todos y cada uno de las y los ciudadanos” pero “la vuelta a Fase1 en muchas localidades de La Pampa generó qué comercios de actividades consideradas no esenciales tengan que cerrar y volver a ser los más perjudicados económicamente”.









“Está comprobado por hechos que han sucedido en nuestra provincia que los comercios, en todos sus rubros, son quiénes cumplieron de forma correcta con todos y cada uno de los protocolos que el gobierno solicitó”, añadió.

“Creo que es una medida innecesaria el cierre de estas actividades ya que no se ha generado ningún contagio por la apertura de los mismos.

Es necesario que puedan reabrir, no solo para reactivar la economía, si no para que las y los comerciantes puedan generar sus ingresos necesarios para poder cumplir con sus obligaciones fiscales y laborales, entre tantas otras”, enumeró.

“Las pequeñas y medianas empresas son el motor de nuestra y no existe lugar en el mundo donde haya crecimiento sin que ellas funcionen. Además el Estado, debe brindarle soluciones económicas como he planteado en Proyectos de mi autoría anteriormente, por ejemplo no cobrar o condonar deudas que tengan a causa de tener sus puertas cerradas durante varios meses”, demandó.

“Es de mi interés seguir legislando en favor del sector privado, y también solicitar al Ejecutivo las medidas necesarias para que no sigan cayendo los ingresos de todos los sectores de la economía porque perder puestos de empleos también es una amenaza al Bienestar Social”, alertó.

