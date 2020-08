Maquieyra: “Es importante retomar la actividad comercial e industrial con responsabilidad sanitaria”

El Diputado Nacional por La Pampa, Martín Maquieyra, se refirió al reclamo del sector privado respecto a volver a la fase 1.

“Las medidas adoptadas por el gobierno provincial una semana atrás fueron acertadas en cuanto a lo sanitario y social, pero necesitamos que el sector comercial e industrial pampeano pueda trabajar. El Gobierno resaltó que los contagios no fueron en el ámbito laboral, por eso con el brote controlado se podría retomar esta actividad respetando las medidas sanitarias”, destacó Maquieyra.

La Pampa ya se encontraba llegando a la normalidad social pero debido a los casos de Coronavirus registrados en la provincia el Gobierno decidió volver a la fase 1, cerrando todos los negocios comerciales exceptuados los de necesidades esenciales.

“Es importante retomar la actividad económica con responsabilidad sanitaria. He charlado con comerciantes y no dejan de transmitirme su preocupación. No pueden más, piden por lo menos la venta online, modalidad que no deberían haber prohibido”, agregó Maquieyra.

Además se mostró de acuerdo con las medidas pero pidiendo la vuelta a la actividad comercial, “el gobierno actuó bien con los cierres preventivos y la vuelta a no reuniones sociales. En esa semana se logró bajar los casos, pero es importante poder permitir que la gente pueda seguro trabajando”.

“Tenemos que aprender a convivir con el virus, tener responsabilidad social y apertura controlada en las actividades que no tienen aglomeraciones de gente”.

Comentarios

