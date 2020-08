Cristina: “No hay argentino más impune que Mauricio Macri”

La vicepresidente se refirió así tras la decisión de los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia de revocar la medida ordenada por la jueza María Romilda Servini quien había solicitado el relevamiento de llamados del expresidente Mauricio Macri entre enero de 2016 y agosto de 2019, en la causa que investiga aprietes a los dueños del Grupo Indalo.

Para la expresidenta la prueba solicitada demostraría la existencia de la mesa judicial macrista, su articulación con los servicios de inteligencia y miembro del Poder Judicia para perseguir a opositores y apoderarse de empresas ajenas.

«No hay argentino más impune que Mauricio Macri. Espero que algunos argentinos y argentinas se den cuenta», expresó Cristina en un hilo que compartió en Twitter.

Hoy la Cámara Federal porteña revocó la resolución de la jueza María Romilda Servini que dispuso el relevamiento de las llamadas del expresidente Mauricio Macri entre enero de 2016 y agosto de 2019 y le ordenó que «limite los alcances de las medidas de prueba a los espacios de tiempo que se ciñan estrictamente a los momentos -a su modo de ver- relevantes» para el caso en el que se investigan presuntas presiones sobre el Grupo Indalo.

Para la Cristina Kirchner la prueba solicitada demostraría la existencia de la mesa judicial macrista, su articulación con los servicios de inteligencia y miembro del Poder Judicial para perseguir a opositores y apoderarse de empresas ajenas.

La vicepresidenta apuntó a la oposición que la acusa de perseguir la búsqueda de impunidad con la reforma judicial que el Frente de Todos impulsa en el Congreso y que Juntos por el Cambio se opone a tratar con amenaza de no renovar el protocolo de sesión remota que vence este viernes.

«Máximo tenía razón: en ningún lugar del mundo Macri va a tener más impunidad que en la Argentina. El Poder Judicial argentino se la garantiza», mencionó la titular del Senado de la Nación y agregó: «El mismo poder judicial que le garantiz

Me espiaron, me siguieron, me escucharon y difundieron llamadas privadas ilegalmente… Y se llenan la boca hablando de la República. Máximo tenía razón: en ningún lugar del mundo Macri va a tener más impunidad que en la Argentina. El Poder Judicial argentino se la garantiza.

