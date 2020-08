Nueva Terminal de Ómnibus: “la gestión tiene una postura sobre la ubicación más favorable”

Carmina Besga dijo que el proyecto “es incipiente” y confirmó que se analizan diferentes lugares, que van desde la ex fábrica Montenegro, hasta el Tiro Federal, tierras detrás del barrio Santa María de La Pampa o al norte del Barrio Procrear, entre otros.

La secretaria de Desarrollo Económico de la municipalidad de Santa Rosa, Carmina Besga, adelantó que la comuna trabaja en un proyecto para construir una nueva terminal, pero aclaró que la iniciativa se encuentra en un estado “incipiente”.

Besga precisó que “el proyecto es incipiente. Es un punto de discusión, en cuanto al lugar que debería ocupar la obra, en el marco del Plan Estratégico. En la Secretaría de Desarrollo hay un departamento que interviene en la vida urbana y el diseño de la ciudad y ahora, este proyecto está en un punto de inicio”.

“En algún momento el proyecto se transformará en una obra, pero había que iniciar el proceso de revisión. La gestión tiene tomada una postura y una decisión, sobre cuál es la ubicación más favorable para el modelo de ciudad que la gestión apunta, pero es importante trabajarlo con todos los actores, porque es una obra de magnitud en donde los ciudadanos se van a vincular de una u otra forma”, dijo en declaraciones a periodistas de la FM Radio Noticias.

“Ahora, el proyecto está en ese punto, poniéndose a consideración de instituciones, que estuvieron presentes en la jornada que llevó adelante el Plan Estratégico, via zoom, ya que no se pueden hacer reuniones y conglomerados de gente. Seguimos trabajando, pero cualquier proyecto de semejante envergadura, requiere de diferentes etapas, pero había que comenzarlo”, afirmó.

Hasta el momento, se barajan seis locaciones posibles: en la ex fábrica Montenegro, en los terrenos aledaños, sobre la ruta nacional 35 -en el predio de la ex planta láctea-, en la ruta nacional 5 frente al Tiro Federal, en las tierras que se encuentran detrás del barrio Santa María de La Pampa y al norte del barrio Procrear, en un proyecto que intentó impulsar en su momento el ex intendente Néstor Alcala, por su ubicación estratégica.

Si bien Besga no confirmó ninguna de estas ubicaciones, precisó que “esto por ahora está en una etapa de discusión y replanteos. Es una obra planificada que tenga una visión urbanística desde la movilidad, desde el aspecto inclusivo, el desarrollo urbano o el medioambiente”.

Ante la pregunta del financiamiento, Besga reconoció que es una obra muy costosa. “Deberá gestionarlo el intendente con el Gobernador, ante el Estado Nacional. Esto será en una segunda etapa, proyecto y carpeta en mano, ubicación y terreno posible. Es una obra costosa y estimarla sería apresurado. Claramente el presupuesto municipal no puede hacer frente a esta obra, menos aún en este contexto de pandemia”, indicó.

Primera reunión

Cabe recordar que el lunes se desarrolló un primer encuentro entre las instituciones y el municipio, en el marco del proceso participativo del Plan Estratégico, para avanzar con el proceso participativo y que vayan definiendo los lugares.

