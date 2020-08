Comerciantes Autoconvocados crearán una Cámara paralela

Los comerciantes que se organizaron para salir a reclamar contra el cierre de los comercios por la vuelta a Fase 1 de cuarentena, comenzarán a trabajar en la creación de una nueva entidad, paralela a la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa (CACIP).









La información fue confirmada por Gustavo Clemente, uno de los comerciantes que integra la organización de Comerciantes Autoconvocados, y que se oponen al cierre de los comercios por la pandemia.

«La semana que viene nos reuniremos para comenzar a trabajar en el armado», afirmó el comerciante santarroseño a LU100.

El gobernador anunció el miércoles pasado que si se mantiene controlado el brote de casos de COVID-19 en la provincia el lunes se habilitarán todas las actividades comerciales, como venían funcionando antes del regreso a Fase 1.

-¿Como recibieron los anuncios del gobernador?

“Nos pareció muy positivo el anuncio de volver el lunes a Fase 5. Valoramos el gesto de escuchar el reclamo que veníamos haciendo”.

-¿Cuál fue la situación hasta que los dejaran abrir de nuevo?

-Planteamos una serie de marchas a partir de esta segunda cuarentena porque realmente llegamos muy asfixiados. Nosotros estuvimos entre 45 y 50 días con los comercios cerrados entre marzo y abril. Por eso no cayo bien cuando anunciaron el regreso a Fase 1. Había sido muy difícil sostenernos, nos endeudamos, y gestionar ayudas que no tenías previstas, con lo compromisos que teníamos en camino. El pago de alquileres y sueldos se hizo difícil afrontar porque no todos tenían ahorro para poder hacerlo, y cuando volvimos a trabajar en mayo tratamos de acomodarnos y volver nuevamente a Fase 1 fue muy desalentador.

Creo que esa decisión fue apresurada, por eso el malestar y las marchas.

-¿Hay comerciantes que no vuelven a abrir después de esta segundo cierre?

-Hay comercios que ya cerraron y no van a volver a abrir. Una imagen muy triste para los comerciantes. Ahora no hubo cierres, pero si continuaba extendiéndose en el tiempo la restricción muy probablemente hubiera ocurrido lo mismo. La gente no tiene más respaldo. Y la solución no es el crédito porque al no trabajar y tener las puertas cerradas es imposible hacer frente al pago de créditos. Ahora del 1 al 25 uno sigue pagando obligaciones y se hace muy difícil. Terminas de pagar y ya empezás a juntar otra vez para pagar los sueldos. Se torna complejo.

-¿La venta online no sirvió?

-No. Entendemos que eso lleva un tiempo. Tenes que armar una estructura y tal vez en unos años estaremos mejor posicionados. Pero hoy no está poreparado el comercio para la venta online.

-¿La gente gasta plata en esta situación?

-Cuando abrimos el 4 de mayo claramente fue lento los primeros días pero hubo comercios que pudieron generar los ingresos necesarios. Pero también tiene que ver con que no hubo tantas salidas de esparcimiento, entonces ese dinero quedó en el comercio local. El comercio venía acomodándose.

-¿Surge una nueva organización en el sector?

-Después de marzo comenzó la preocupación porque la cuarentena se fue extendiendo y se organizó un grupo de comerciantes que entendían que la Cámara de Comercio se mantenía inactiva y no se visibilizaba el problema. Con el grupo decidimos empezar a hacer acciones, como fue el empapelado de vidriedas, la sonada de alarmas, y a partir de ahí empezó a crecer el grupo, con gente que no se sentían identificados con los representantes de la Cámara, y se hicieron 2 grupos distintos de carácter horizontal donde se toman las decisiones, y llegamos a hoy con la intención de conformar una cámara paralela que permita al comercio sus beneficios. La semana que viene comenzaremos el trabajo para empezar el armado de la misma.

Ahora van a implementar un registro de clientes…

-Si, en una planilla donde se toma los datos de la persona con un teléfono de contacto. Esa información se carga en la página del gobierno para que tengan la información. Porque la idea es que no se vuelva a Fase 1. El virus está y tenemos que aprender a convivir con esto. Hay que empezar a buscar propuestas alternativas que hagan que sea más llevadero para todos.

-¿Qué sienten cuando les decían anticuarentena?

-Es algo que se instaló desde algún sector con una intencionalidad. Pero no es más que el peluquero donde se cortaba el pelo, el comerciante que le vendía la prenda de ropa, el que le hacía reparaciones en la casa, y empezas a darte cuenta que somos las personas con la que la gente está acostumbrada a tratar, con familia, con otros trabajadores a cargo, y siempre hemos sido responsables con esto para que nadie se vea afectado. Con las acciones y su difusión después quedó claro que no éramos ningunos anticuarentena.

Propuestas para evitar el cierre de comercios durante la pandemia

Los Comerciantes Autoconvocados presentarán una nueva propuesta al gobernador que tienen como objetivo implementar medidas que permitan la continuidad de la actividad comercial si aparecen nuevos casos de coronavirus.

«Nosotros el lunes vamos a estar presentándole al gobernador nuevamente una nota en la cual vamos a plantear una serie de medidas para tratar de evitar volver a Fase 1. Por ejemplo que se restrinjan horarios si hay casos nuevos, con circulación por número de DNI, y otras para que nos tengan en cuenta y apoyar las medidas del gobierno siempre y cuando nos permita seguir trabajando, que es lo que venimos pidiendo”, finalizó Gustavo Clemente.

