Marijuan apoyó la reforma judicial y defendió a Beraldi

En declaraciones radiales, el fiscal federal dijo que defiende la aplicación del sistema acusatorio. Sobre Beraldi, aclaró: «Es mi amigo y me hizo entrar en Tribunales».

El fiscal federal Guillermo Marijuan apoyó la discusión por una reforma judicial y defendió la presencia del abogado Carlos Beraldi en la comisión de juristas que asesorará al presidente Alberto Fernández sobre el funcionamiento de la Corte Suprema y otros organismos jurídicos.

“Estoy a favor de una reforma, de todo lo que sea avanzar hacia un sistema acusatorio, me parece que está bien y en sintonía con los países más avanzados del mundo”, consideró en diálogo con Radio Con Vos. El proyecto está en discusión en el Senado, donde este martes seguirá el debate.

El fiscal, que tuvo a su cargo resonantes casos de corrupción contra el kirchnerismo, también defendió la presencia de Beraldi, abogado de la vicepresidenta, en la comisión de juristas. “Beraldi fue mi profesor en la Facultad, me hizo entrar en los tribunales, es mi amigo, cualquier aporte que pueda a hacer es jurídicamente interesante y serio”, precisó en el programa Desde Lejos no lo Ves.

Marijuan consideró que lo que sí hay que analizar es el costo de la reforma judicial. “Cada fiscalía puede costar 4 millones de pesos”, indicó, tomando como parámetro los sueldos que se cobran en una fiscalía federal.

“Nosotros tenemos jubilaciones muy elevadas, pero también tenemos aportes jubilatorios muy elevados”, dijo en diálogo con Ramón Indart. Y agregó que es preciso estudiar dónde va a funcionar esa nueva justicia federal: “Todavía no evaluamos donde va a funcionar, es prácticamente imposible porque no hay lugar. En el 4to piso (de Comodoro Py) no entra ni un lápiz».

Sobre el “faltazo” de la mayoría de los ministros de la Corte a la presentación de la reforma que hizo Alberto Fernández, dijo: “No conozco a los ministros de la Corte, no puedo decir si estuvo bien o mal que no hayan ido a la presentación de la reforma”.

Y concluyó que las críticas a la comisión de juristas deben hacerse con el proyecto concreto. “Creo que la crítica debe hacerse una vez que se proyecte, porque todavía no se sabe que se va a proyectar”, manifestó.

