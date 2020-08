Martín Guzmán: “Lo que hizo el gobierno anterior no se tiene que repetir”

En entrevistas a diferentes medios, el ministro de Economía auguró que «el rol del Estado en 2021 va a ser central» y destacó el comportamiento «responsable» de la oposición en las negociaciones.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó este domingo el «comportamiento responsable» de la oposición en la negociación de la deuda, pero sostuvo la necesidad de que «lo que hizo el gobierno anterior no se tiene que repetir».

«Tenemos que trabajar para proteger Argentina e impedir que el país con cualquier gobierno de turno se integre financieramente de una forma dañina», dijo el funcionario, quien en declaraciones a la prensa también auguró que «el rol del Estado en 2021 va a ser central» para «reactivar el mercado interno», y anticipó que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda van a ser «complejas» y «van a llevar su tiempo».

«La idea de deuda sostenible tiene que ser una política de estado, eso es lo que nosotros hicimos, en cada paso que dimos para resolver este problema involucramos al Congreso y el Congreso nos apoyó en una forma masiva, dos leyes por unanimidad en el senado, por casi unanimidad en diputados», dijo Guzmán en C5N. En la misma entrevista advirtió sobre la necesidad de que los sucesivos gobiernos no dejen «un nivel de deuda que aplasten el crecimiento y las oportunidades» y de no olvidarse «del pasado y generando condiciones para que el pasado no se vuelva a repetir».

«Tenemos que trabajar para proteger Argentina e impedir que el país con cualquier gobierno de turno se integre financieramente de una forma dañina que nos dejen un nivel de deuda que aplasten el crecimiento y las oportunidades que fue lo que pasó en los últimos años en la economía».

«Queremos transitar hacia un ‘nunca más’ de los ciclos de sobre endeudamiento», afirmó Guzmán. «La realidad es clara, décadas y décadas de inestabilidad macroeconómica y eso hace difícil que la gente pueda convencerse que la situación pueda ser distinta y nos acostumbramos a comportamientos más bien defensivos, como lo que pasa con la dolarización, que en Argentina es un problema profundo, ahora no hay alternativa».

Con respecto a los próximos pasos, Guzmán dijo que lo que hay que hacer es trabajar persistentemente en construir la confianza en que se puede, en hacerlo, en generar condiciones de estabilidad, de robustez para la economía Argentina para alcanzar esa tranquilidad económica de la que hablamos». «No hay alternativa si queremos tener una economía con más oportunidades, con más estabilidad, con más dinamismo, afirmó».

«Los objetivos son generar trabajo, generar valor agregado en la economía y tranquilizar a la economía argentina. Mañana, año 2021, si no hay pandemia dependiendo de cuánto dure, y con una crisis de deuda resuelta, tendremos otra situación que esperamos que va a ser buena», manifestó.

Entrevistado por el diario Pagina 12, Guzmán se refirió al «rol del Estado» que «en 2021 va a ser central». «El Estado va a tener un rol importante acompañando al sector privado. El Estado tiene que impulsar ciertos sectores para que haya más dinamismo en la economía. La obra pública va a tener un rol muy importante y, ahí, particularmente la vivienda», resaltó Guzmán, quien explicó que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por la deuda van a ser «complejas, de una importancia muy grande para el país y que van a llevar su tiempo».

«Lo que hay que hacer es trabajar persistentemente en construir la confianza en que se puede, en hacerlo, en generar condiciones de estabilidad, de robustez para la economía Argentina para alcanzar esa tranquilidad económica de la que hablamos».

«El Estado va a tener un rol muy presente en empujar la economía, si no hace eso se va a dar una falta de dinamismo que impediría la generación de trabajo, impediría la recuperación de la actividad económica, sobre todo en un contexto se salida de una situacion de crisis mundial muy profunda, y una crisis doméstica que Argentina viene teniendo desde 2018», remarcó.

«No se van a hacer las cosas a puertas cerradas y en pocos días, como pasó en el programa anterior. Acá va a haber una discusión mucho mas amplia, que va a llevar meses. Aunque no podemos establecer un plazo con precisión, tendría sentido que llegara a los primeros meses de 2021», enfatizó. Al ser consultado sobre si Argentina aceptaría un planteo del FMI que incluya una reforma laboral y previsional para negociar la deuda externa, respondió: «El objetivo número uno en el ranking es generar trabajo, no vamos a aceptar nada que dañe ese objetivo».

Consultado sobre qué rol jugó la vicepresidenta Cristina Kirchner en el acuerdo con los bonistas, destacó: «Tiene una forma de ver las cosas, una inteligencia y una fuerza que le hacen bien a la Argentina, y al proceso de construcción de medidas y políticas en el Frente de Todos».

