Avanzan proyectos técnicos para el agua potable al sudoeste de Santa Rosa

Desde la comuna, confirmaron que trabajan en los proyectos técnicos para el suministro de agua en los barrios El Faro, Colonos Pampeanos, Los Hornos II y un sector de Las Camelias. El 85 y 90% de la ciudad cuenta con agua o cloacas o ambos servicios.

El Director de Saneamiento, Gabriel Eduardo Sarricouet, confirmó en declaraciones radiales que la municipalidad avanza en los proyectos técnicos para dotar de agua potable a los barrios El Faro, Colonos Pampeanos, Los Hornos II y un sector de Las Camelias, más allá de las obra que se están llevando adelante, previstas por consorcio.

Sarricouet dijo que “se están desarrollando todas las obras previstas por consorcio. La idea es cumplir con todas”, afirmó y dijo que “los trabajos previstos y en ejecución de obras, son todos los que están dentro del Plan Director y se están consolidando son las obras que el vecino venía pagando por consorcio”, dijo.

Por otra parte, explicó que se trabaja en la factibilidad técnica para obras en la zona de Los Hornos, en un sector de Las Camelias y El Faro, que están por fuera del Plan Director. “Debemos definir cómo trasladar el agua al sector, almacenarla y distribuirla. Es un trabajo que llevará su tiempo y hay que darle forma a una propuesta técnica”.

“En ese sentido, la parte importante, que es la alimentación, estaría a cargo del municipio y lo que es distribución, se podría pensar como consorcio. Hasta ahora, estamos en la etapa previa de los proyectos y una vez definidos, se realizará, pero es una obra costosa”, afirmó en declaraciones a periodistas de Radio Noticias.

“La idea es tomar todo el marco y no como sucede hoy en día que hay algún sector con agua potable. Y eso trae aparejado que muchos vecinos se han conectado como pueden a esas redes y eso nos genera una problemática”, afirmó, en referencia a lo sucedido el sábado, cuando vecinos de los barrios Los Hornos, Las Camelias y El Faro, al sudoeste de Santa Rosa, se quejaron por falta de agua potable y la falta de presión en la red.

“Además, salió de servicio una bomba en el Centro de Abastecimiento y eso quitó presión a la zona”, agregó.

“Por otro lado, sabemos que el Centro está previsto para un par de manzanas y hay conexionse ‘no previstas’, que le quitan la posibilidad de alimentación a los vecinos que sí deberían tener el servicio”, indicó.

En este sentido Sarricouet dijo que la municipalidad no tiene detectados a los vecinos que se conectan de manera clandestina a la red. “Necesitamos que el vecino lo denuncio. Hay muchos que se conectan sin saber que están haciendo una irregularidad y eso nos complica todo: primero que no vemos la calidad de conexión, hay conexiones no previstas y va quitando presión y caudal, quitando la posibilidad de dar un buen servicio”, precisó.

Consultado sobre el porcentaje de la ciudad que cuenta con agua potable, Gabriel Sarricouet dijo que “entre el 85 y 90% de la ciudad tiene servicio sanitario: o los dos o uno o el otro. Dependiendo de la zona, algunos tienen cloacas y otros aguas, pero el promedio es ese”, dijo.

Un problema histórico

El problema de la falta de agua en el sudoeste de la ciudad no es nuevo. El Plan Director del año 1983 solo contempló en la zona la construcción de un tanque de almacenamiento en el barrio Los Hornos destinado a abastecer a unas pocas viviendas ubicadas a su alrededor, además de la escuela y la posta sanitaria de la calle Montero Acuña, pero con el pasar de los años, la zona residencial creció bajo el aval municipal y por fuera de la estructura planificada.

