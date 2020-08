La ATTP cumple 20 años: “El teatro se encuentra sobreviviendo a la pandemia”

La Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano recordó mediante un comunicado su 20 aniversario, en un marco muy especial y con salas vacías, producto de la pandemia del COVID-19.

“Hoy, 11 de agosto, nuestra Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano cumple 20 años. Desde la Comisión Directiva, más allá de las distancias, físicas o personales, del aislamiento, geográfico o subjetivo, no queremos dejar de saludar a todes quienes trabajamos en el teatro en nuestra provincia, a la sociedad pampeana que siempre nos acompaña, a los medios que, desinteresadamente, siempre contribuyen a que podamos acercar nuestras propuestas y los organismos que nos apoyan, especialmente, al Instituto Nacional del Teatro y a la Secretaría de Cultura – Gobierno de La Pampa”, indicaron.

“Nuestra asociación fue creada con grandes objetivos que todes, desde cada uno de nuestros lugares, abrazamos y militamos. Sin lugar a dudas, las deudas nos sobran. Pero no permitamos que esto impida que el teatro pampeano siga naciendo y cobre impulso, que se reproduzca de manera participativa y descentralizada y que no muera. Porque el teatro no muere”, precisaron.

“Hoy nuestras salas están vacías, faltan en las calles nuestros artistas y en las plazas y parques las sonrisas. Pero el deseo del encuentro palpita en cada uno de nosotres, cada vez con más fuerza. El teatro hoy se encuentra ahí, sobreviviendo a esta pandemia, como sobrevivió a muchas otras. Y se va probando nuevas máscaras mostrando toda su potencia resiliente”, resaltaron.

“Y, aunque 20 años son mucho, tenemos mucho más trabajo por delante. Y a los escenarios y a las luchas que nunca abandonamos, vamos a volver con las frentes florecidas y buscando miradas en las sombras. Nosotres, todes nosotres, Trabajadores del Teatro Pampeano”.

Comentarios

