Putin anunció el registro en Rusia de la primera vacuna contra el coronavirus del mundo

Rusia se convirtió en el primer país en registrar la vacuna. El presidente adelantó que crea una inmunidad sostenible contra el coronavirus. Dudas en la comunidad científica.

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció este 11 de agosto que su país ha registrado la primera vacuna contra el coronavirus del mundo. «Funciona relativamente bien, crea una inmunidad sostenible y, reiteró, pasó todas las pruebas necesarias», afirmó Putin durante una reunión con los miembros del Gobierno.

El mandatario precisó que la vacunación de la población deberá realizarse exclusivamente de forma voluntaria, agregando que espera que la producción en masa del medicamento empiece en breve.

El ministro de Salud de Rusia, Mijaíl Murashko, afirmó que la vacuna mostró su efectividad y seguridad. Señaló que la vacuna será producida en dos plataformas: por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya y la compañía Binnofarm. Por su parte, la sociedad de inversión rusa Sistema detalló que Binnofarm será capaz de producir aproximadamente 1,5 millones de dosis anualmente. La compañía planea empezar la producción en masa para finales de año, según señaló el portal RT.

Las pruebas clínicas continuarán

En ese contexto, Murashko declaró que sus pruebas clínicas continuarán, en las cuales participarán miles de personas. «Los desarrolladores de la vacuna prepararon los documentos para la realización de las futuras investigaciones clínicas con la participación de varios miles de personas. Para la vigilancia rápida del estado de salud de los vacunados y el control de eficacia y seguridad, el Ministerio de Salud de Rusia crea un contorno digital único que permite vigilar la seguridad y calidad del fármaco en todas las etapas del ciclo vital», afirmó.

El ministro hizo hincapié en que Rusia «básicamente» es el primer país del mundo en registrar su propia vacuna contra el virus. «Hay unos desarrollos de los colegas chinos, que están en la etapa de registro […], hay también una serie [de desarrollos] en otros países, pero allí todavía continúan las investigaciones clínicas», dijo, añadiendo que Rusia es el primer país en recibir «un certificado de registro en su pleno formato».

De acuerdo con sus declaraciones, una serie de países han expresado su interés en la vacuna rusa. «Siguiendo su orden, el Fondo Ruso de Inversión Directa está invirtiendo en la promoción y producción de la vacuna en el extranjero. Hoy una serie de países está interesada en ella», reiteró.

Por su parte, desde el Ministerio de Salud ruso indicaron que la administración de la vacuna en dos etapas permite crear una inmunidad a largo plazo, que puede durar hasta dos años. «El esquema de doble inyección permite la formación de una inmunidad a largo plazo. La experiencia con las vacunas vectoriales (con esquema de doble inyección) muestra que la inmunidad permanece hasta 2 años», reza el informe emitido este martes por el Ministerio de Salud de Rusia.

Dudas en la comunidad científica

Muchos científicos se mostraron escépticos y cuestionaron la decisión de registrar la vacuna antes de los ensayos de fase 3, que suelen durar meses e implicar a miles de personas.

La vacuna

Creada de forma artificial, sin ningún elemento del coronavirus en su composición, la vacuna se presenta en forma liofilizada, como un polvo que se mezcla con un escipiente para disolverlo y luego administrarlo por vía intravenosa.

En los ensayos clínicos de la vacuna, que tenían como objetivo evaluar su seguridad y los efectos en el organismo, participaron un total de 38 voluntarios de entre 18 y 60 años. Los médicos dieron la investigación por exitosa y concluyeron que la vacuna es segura: al final del proceso «todos los voluntarios tenían inmunidad». Yelena Smoliarchuk, directora del Centro de investigación clínica sobre medicamentos de la Universidad Séchenov, afirmó que la protección máxima se alcanza tres semanas después de la inyección, cuando se desencadena la respuesta del sistema inmunológico.

Una de las hijas de Putin probó la vacuna

Vladímir Putin anunció este 11 de agosto que una de sus hijas ya ha recibido la vacuna rusa contra el coronavirus, que ha sido registrada en esta misma jornada convirtiéndose en la primera del mundo.

«La ventaja de la vacuna es que se basa en los adenovirus humanos. Funciona con más precisión, crea una fuerte inmunidad», aseguró el mandatario. «Lo sé porque una de mis hijas se vacunó. En este sentido, participó en el experimento. Después de la primera inyección, su temperatura era de 38, al día siguiente, un poco más de 37 y eso fue todo. Después de la segunda inyección, la temperatura subió un poco, pero luego desapareció. Se siente bien y los títulos [de anticuerpos] son altos».

«Sé que muchas personas no tienen ninguna manifestación externa, no tienen fiebre después de la vacuna y todo pasa como si no se hubieran hecho nada», agregó.

