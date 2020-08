Rubén Marín sobre la cena del Día del Amigo: “Yo no hubiese querellado”

El ex gobernador, Rubén Marín, se refirió a la decisión del Gobierno Provincial de presentarse como querellante en la causa judicial originada por la cena del Día del Amigo, donde participaron dos jueces y un fiscal. También señaló que no ha hablado en el ñutlimo ni con el gobernador, Sergio Ziliotto ni el ex mandatario Carlos Verna.

El presidente del PJ, Rubén Marín, se refirió a la situación del coronavirus: "el acierto del gobierno es a ver priorizado la vida. Yo sé que el tema económico pega duro, pero también he visto el esfuerzo del Gobierno Nacional, como también del Provincial para poder sostener la economía especialmente en los sectores más modestos. Esperemos que pronto se pueda conseguir la solución de este problema", dijo en el programa radial El Transformador (LU 33), que conduce Gustavo Loggia.









“Uno nunca se hubiese imaginado este escenario, esperamos que esto sirva para tener una solidaridad mayor y una sociedad mejor”.

Respecto al brote que se dio en Catriló expreso que “fue un golpe casi inesperado, espero que eso nos lleve a todos ser prudente y tomar las indicaciones que los profesionales nos indican. Lamento mucho lo que pasó, porque había una conciencia, el hecho está y ahora hay que superarlo”.

Destacó que “el Gobierno está haciendo un esfuerzo importante, la sociedad pampeana también y lamento a los que pasa con los comerciantes, esperemos que podamos superarlo”.

-¿Hay antecedentes que el Ejecutivo querellará contra dos jueces y un fiscal?

-Yo por lo menos no conozco. Tengo mi impresión personal, que es ajeno a este hecho. Creo que hemos tenido un buen Poder Judicial en La Pampa, salvo alguna excepción. Hay un respeto especial por el Poder Judicial de La Pampa. Esperemos que esto no se convierta en una pulseada que exceda el marco de lo que tiene que ser. Indudablemente acá, para sacrificar, siempre hay.

“Tengo un gran respeto por el Poder Judicial. A muchos los conozco, a otros no, pero sé el prestigio que tienen en la sociedad. Vos podrás compartir o no un fallo, pero acá es muy fácil tratar de menoscabar a los que cumplen funciones. A veces con razones y a veces no. Sinceramente no conozco los detalles, si pasaron 10 minutos, cinco minutos no se. Es un problema que debe tratarse en el ámbito Judicial”.

Marín afirmó que “en mi concepto yo no hubiese querellado. Si hay que querellar, querellemos a todos. No me agrada la situación, no conozco el detalle pero debería arreglarse en el Poder Judicial”.

-¿Cómo pasó la situación de Espartaco por el operativo de tránsito?

-Es una infracción de tránsito no es una violación de cuarentena. Me llamó la atención que pasaron dos autos en esas calles vecinales y al único que pararon es a él. Estaban en su derecho de hacer de hacerlo no lo cuestionó en absoluto.

Resaltó que le llamó la atención: “el hecho estuvo un mes dando vueltas, pero no de que fabricarán espías dentro de La Pampa, en situaciones especiales con la connivencia de fuerzas especiales, eso no mereció tanta atención, nadie dijo nada. Si el fiscal tuvo una conducta coherente o no. Por eso creo que a veces a uno lo lleva a pensar y todo no se puede tomar con ingenuidad”.

Remarcó que por lo del espionaje “ya sabremos cual va a ser el resultado y podemos conocer quien son los responsables. Se trató de armar una situación para hacer un daño político . No descartó a nadie”.

-¿Cómo está el peronismo?

-Tenemos alguna conexión telefónicamente, por ahí las únicas expresiones son de la Legislatura o el ejecutivo, pero no nos hemos podido juntar, igualmente esto no le pasa solo al peronismo. El partido no se reunió más.

-¿Habló con Ziliotto o Verna?

-Con Ziliotto no hablé nunca. Con Verna, desde que se fue tampoco. Con Ziliotto, había temas que él podría haber informado (al partido).. A lo mejor, él tiene sus razones. Cada cual se maneja cómo cree que se deba manejar.

