Desmienten que la jueza de Faltas de Ingeniero Luiggi violará el aislamiento

La exconcejala Lorena Martin Lorenzatti, salió a desmentir la publicación que realizó el presidente del comité de la UCR de Toay, Mario González, que había afirmado junto con una foto que ella junto a la jueza de paz de Ingeniero Luiggi y otras mujeres habían violado el aislamiento. La Fotografía era del año pasado.

El titular del comité de la UCR de Toay, Mario González, denunció por la red social Facebook a la jueza de faltas de Ingeniero Luiggi, que ella había participado de un encuentro social el fin de semana para festejar un cumpleaños.









Una de las mujeres que está en la foto y es quién festejó el cumpleaños, salió a desmentir a Mario González, indicando que es una foto de recuerdo del año pasado.

Lorena Martin Lorenzatti, le aclara que fue un hecho anterior y le comunica que “para desilusión suya lamento informarle que soy simpatizante y militante del mismo partido político que UD y fui concejal en mi pueblo por el Radicalismo”, agregando que “lamento que gente del partido político que me representa se maneje con jugadas de tanta bajeza como esta”.

La carta que envía a Plan B indica textualmente lo siguiente:

Sr. Mario González, y público de este medio, antes que nada me presento, soy Lorena Martin Lorenzatti, quien tuvo la dicha de cumplir años el pasado sábado. Y a raíz de un recuerdo publicado fui denunciada por supuesto incumplimiento al art 205 C.P

Vengo a realizar descargo pertinente, atento a que alguien que pretende ser el dueño de la verdad, se ha servido robar una imagen privada ya que la misma nunca fue publicada en Facebook ni en Instagram y viralizarla, aduciendo que la misma pertenece a una fiesta o reunión del pasado sábado.

Serpa Ud. que el comentario que realiza a la fotografía publicada, es un la mayoría de sus termino falso y malintencionado.

Y para poner claros a este asunto voy a detallar mis verdades: 1ero. La fotografía fue un recuerdo que me envió una amiga, y que compartí con mis contactos de WhatsApp ya que este año no había festejos y que el año anterior, no hubo más que esa foto porque mi familia atravesaba uno de los momentos más tristes que nos tocó vivir y no compartí mas que ese momento con mis amigas que nadie publicó porque no era oportuno.

2do. SR. González, para desilusión suya lamento informarle que soy simpatizante y militante del mismo partido político que UD y fui concejal en mi pueblo por el Radicalismo. Mi padre fue convencional del Comité Provincial durante 20 años y fue elegido convencional constituyente por la UCR para la reforma constitucional de 1994, puesto que cedió en pos de respetar el cupo femenino. Sepa Ud. que lamento muchísimo que su mezquindad política haya expuesto a mi persona y a mis amigas a esta situación, con el único objetivo de ensuciar políticamente a alguien.

3ero. No poseo privilegios de ningún tipo, creo en la igualdad de derechos y de oportunidades. Todo lo que soy y lo que tengo lo he ganado con el esfuerzo y dignidad de mi trabajo y el de mi familia, la política nunca me regaló nada y jamás lo pretendería, si hay algo que me permite caminar libremente por todos lados es mi dignidad y fuerza de trabajo y mis convicciones incorruptibles.

4to. Si su preocupación son los contagios de COVID -19, debería saber que tanto la Juez de Faltas de mi Localidad, que es mi amiga personal, como yo y muchas personas más, no estamos inmunes a los contagios y aun así no dejamos de trabajar por el bienestar ciudadano. Y no me refiero a levantar falsos comentarios sino a presentarme en período de aislamiento en la comisaría local para resolver cuestiones de urgencia de la niñez para quien trabajo en forma autónoma. Porque sepa también Ud. que no soy empelada municipal, soy simplemente una trabajadora autónoma que se desempeña como asesora legal del equipo técnico de la Unidad Local de Niñez y adolescencia de mi localidad, pero como mi compromiso por el prójimo no es chiste, voy y sumo todo lo que puedo para ayudar a los demás sin mirar de que partido político son. Lo invito, venga tranquilo y pregunte y corrobore mis dichos.

Nobleza obliga resaltar que mi amiga en su rol de Juez de Faltas no tuvo por razones laborales día alguno en que no se expusiera a los contagios del COVID -19, en forma personal va a colaborar en los controles, en forma personal y fuera del horario laboral se puso a disposición de la gente en todo momento. Asimismo, realizó los permisos esenciales para que los trabajadores pudieran ganarse el pan y sobrevivir dignamente a este aislamiento eterno. Sr. González que pena que de esos momentos nadie viralizó las fotos, entiendo esto no suma políticamente ni mucho menos es publicidad para la tribuna.

Demás esta decir que lamento que sus informantes y quien me robó la foto, se base en suposiciones y no en hechos reales, asimismo lamento que gente del partido político que me representa se maneje con jugadas de tanta bajeza como esta, sin corroborar la información antes de publicarla. Nos pensé más serios.

Sin más saludo atte.

