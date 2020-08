La UNILPA destacó los anuncios de Ziliotto: “nos permite seguir trabajando en la industria”

El presidente de la Unión Industrial de La Pampa, Rubén Gorordo, celebró la decisión del gobierno provincial de posponer hasta el año que viene los créditos a tasa cero y afirmó que para el sector es muy importante.

“Teníamos los vencimientos a fines de agosto y estábamos preocupados, porque no habíamos salido de la situación, como pensábamos en un primer momento. Y a esto lo vio el gobierno provincial, en conjunto con el Banco de La Pampa y con esta medida, podemos pasar los compromisos de pago para más adelante y nos da un paliativo”, dijo en declaraciones radiales.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“A su vez, nos permite seguir trabajando en la industria, que nos podamos mantener, como dice el Gobernador, para que no alcance a cerrar una pyme, porque después es muy difícil poder remontar. Este tipo de ayuda sirve y si bien no deja de ser un crédito que hay que pagar, pero al tener tasa cero de interés, se va licuando un poco la deuda y eso nos ayuda”, reconoció Gorordo. “Para nosotros fue una medida buena y sentimos que el gobierno mira lo industrial y tira medidas para seguir funcionando”, agregó.

Consultado sobre cómo pasaron la reciente Fase Uno Gorordo dijo que a los rubros afectados a la parte agropecuaria, no les afectó tanto. “Acompañamos a las pymes que más les afectaba y gracias a Dios, en La Pampa, no hubo casos de despidos, ni cierre de pymes. Y esto no es poco. Se la va sobrellevando y tuvimos muy buenos resultados con el Compre Pampeano”, indicó a periodistas de la FM Radio Noticias.

Gorordo advirtió que a pesar de mantenerse, la industria no está incorporando personal. “Si somos conformistas, decimos que estamos bien. Pero a todos nos gustaría crecer y vemos como que estamos medio estancados, con algo de miedo. En la industria de La Pampa, al trabajar mucho con la parte agropecuaria, no han parado”.

“Lo que sí por ahí se complicó, fue la apertura de un mercado hacia Neuquén, hacia todo lo que era el corredor de la Ruta 5 y la parte logística se complicó, pero hay un sector muy amplio que siguió trabajando”, dijo.

Gorordo también vio como positivos los anuncios de la construcción. “A esto se sumó que la gente que tenía un sobrante y no podía invertirlo, pasó a invertirlo en construcción- Y se entró a mover, se puede ver en los pueblos, donde la construcción movió la economía y con el ‘Compre Pampeano’, un alto porcentaje de la construcción se hace con este ‘Compre Pampeano’”, resaltó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios