“Negar  lo que votó la ciudadanía es un antecedente nefasto de esta Legislatura, esto es corrupción” 

La diputada Sandra Fonseca criticó a sus pares por avalar la designación de Martín Marzkin en representación de Propuesta Federal como síndico de Pampetrol.

La legisladora resaltó que “representa” como resultado de las elecciones del día 19 de mayo de 2019 “a la segunda minoría en el Poder Legislativo” y calificó de “ilegalidad el procedimiento de elección” de los integrantes de los organismos de dirección y fiscalización.

“Yo no estoy en contra de los acuerdos políticos, estoy en contra de los acuerdos ilegales y esta Cámara está dando un paso más hacia la ilegalidad; siendo para esta legislatura un antecedente nefasto negar lo que voto la ciudadanía, esto es corrupción señores y señoras”, acusó.









“En las elecciones hubo dos alianzas que salieron en primer y segundo lugar, el PRO no se presentó a elecciones fue mediante una alianza, entonces los/as diputados/as de ese partido deberían hacer las negociaciones con la otra parte de su alianza que es la UCR, y no después reclamar cargos que le pertenecen a Comunidad Organizada”, explicó.

“Yo no quiero agraviar a ninguna persona , lo que defiendo es el derecho de Comunidad Organizada que se presentó a elecciones, resultó en tercer lugar ser la segunda minoría y que ahora por decisión del vernismo junto a algunos/as que integran el PRO la niegan”, indicó.

“Dicha empresa se rige por la ley de Sociedades Comerciales y que según lo estipulado en su articulado los actos realizados pueden ser nulos, cabiéndole responsabilidad penal a cada uno/a de quienes la integran. Me pregunto: ¿son conscientes de acuerdo a la constitución de la empresa que van a realizar actos violatorios a dicha ley?; ¿es ilegal los actos cometidos por el ex Gobernador Verna o es ilegal los actos cometidos por el actual Gobernador Ziliotto?”, se preguntó.

“En esta Cámara que es el lugar donde se hace la normativa, la legislación, no la respetan, actuando en contra de algo tan básico como es una ley escrita por nosotros/as , los/as que estamos acá y somos parte, los/as legisladores/as. Tanto se habla de los derechos de las minorías, sería bueno recordar que si en esta casa no se respetan las leyes, luego no se puede pretender que la ciudadanía la respete, esto no es un buen ejemplo para la construcción ciudadana”, aseveró.

“Comunidad Organizada llegó a esta legislatura por voto popular en las urnas y en esa representación queremos que se nos respete, porque no entramos por la ventana. Quiero dejar en claro que de consumarse el acuerdo se estaría violando la Constitución, legislación vigente, el derecho que asiste a las minorías y se vulneraria la decisión y el voto del pueblo”, afirmó en la comisión legislativa, donde dejó constancia de la denuncia penal que hicieron Juan Carlos Tierno y Javier Díaz, el abogado que CO impulsaba para el lugar que se presenta Martín Matzkin.

