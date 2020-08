Reiteran pedido por la salud de detenido pampeano en Senillosa

Marcos Fernández fue diagnosticado como caso positivo de coronavirus el 26 de julio. La familia pidió atención por ser un paciente de riesgo pero asegura que no la recibió.

“Mi papá Marcos Fernández, quién fue contagiado del covid-19 en la cárcel del Senillosa Neuquén, fue informado el día 26 de julio que era Positivo, desde el día 27 que estamos pidiendo atención médica”, dijo su hija Valeria Fernández.









La semana pasada la mujer relató que el hombre detenido no tuvo asistencia médica acorde a una persona que tiene asma y sufrió un infarto.

Le demandó al juez de ejecución de sentencia penal, Martín Saravia, que cumpla con la atención especial que demanda el caso.

La causa

“Hoy me veo obligada a pedir Justicia por Marcos Fernández como nunca fuimos escuchado y fuimos ignorado y tomados como estúpidos por estas personas no nos queda otra alternativa que pedir Justicia”, señaló la hija del hombre condenado a 18 años de prisión por abuso sexual.

“Lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo con permiso a mi papá ya que está dispuesto a ayudar en lo que sea necesario para que la causa se reabra”, pidió.

Aseguró que “él tiene miedo por sus nietos, sus hijos, ya que no fuimos ayudado en sus momentos, teniendo pruebas suficientes, fuimos ignorados y rechazados por sus propios abogados”, destacó

“Estos dos hombres no nos dieron la ayuda necesaria, nunca fuimos informados correspondientemente, tuvimos asesoramiento ineficiente. Esto no quiere decir que la justicia vaya lenta, sino quien debía como profesional defender diligentemente con estricto apego a las normas morales los derechos de su cliente, el cual no lo hicieron”, se quejó.

En una larga carta pide“reabrir la causa y conseguir una defensa justa, lo cual no ha recibido durante estos 8 años”.

En el relato cuenta que fue acusado de la violación de su hijastra en 2011, absuelto por falta de pruebas en 2012, vuelto a acusar ese mismo año y condenado en 2013.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios