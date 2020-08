Aprobaron la ley para vender o alquilar el predio de la abandonada Montenegro

El predio de 15 mil metros cuadrados donde se encuentra el galpón abandonado que dejó la empresa de fabricación de máquinas agricolas Montenegro, podrá ser puesto en venta, concesión, locación, o alquiler con opción de compra o cesión de uso. No se sabe cuanto valdrá el alquiler o a que precio de venta le pondrá la provincia.









Con 18 votos del Frejupa y el voto del diputado Juan Brindesi, del Movimiento Productivo Pampeano, se aprobó el proyecto de ley del Ejecutivo por el que se autoriza al mismo a proceder a la venta, concesión, locación, alquiler con opción a compra o cesión de uso, del inmueble de la fabrica abandonada Montenegro, propiedad del Estado Provincial en la ciudad de Santa Rosa.

El diputado de la UCR, Marcos Cuelle argumentó el voto negativo de la Unión Cívica Radical: “Montenegro es producto de un fracaso, de la falta de políticas a largo plazo. Es el relato de las elecciones pero lejos está de los hechos. Estamos diciendo que el objeto del proyecto no está bien definido”, expresó.

Por su parte, la diputada de Propuesta Federal, María Laura Trapaglia, expresó que “desde el bloque no estamos en contra de que esto sea utilizado para un emprendimiento privado, quiero dejar sentado que en la comisión el ministro se fue con voluntad de modificar artículos, entonces no entiendo por qué no se ha considerado la expresión del mismo. Estamos comprometidos con llevar adelante un desarrollo en estos galpones que hace tiempo no se utilizan, pero nuestra sugerencia es que pase por la Cámara para que pueda ser intervenido”.

En defensa del proyecto del gobierno pampeano, el diptuado Roberto Robledo manifestó:“parece que estamos en un periodo negativo, porque no hay ninguna nebulosa como se está planteando. Las posibilidades de negocio se dan en el marco de la ley”.

Sin embargo, el jefe del bloque de la UCR, Francisco Torroba expresó que “la oposición es a delegar facultades, a la discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo. Además, es el mismo año en el cual venimos del antecedente del frigorífico Bernasconi. Si compartiéramos responsabilidades tendríamos mejores resultados”.

Por otro lado, el titular de la bancada de Propuesta Federal, Martín Ardohain, dejó en claro que “queremos industrializar La Pampa, pero hay una predisposición de toda la Cámara de acompañar todos los proyectos que sean productivos, y este proyecto nos gustaría acompañar, pero no podemos porque es la responsabilidad de la Legislatura controlar al Ejecutivo”.

