mAbxience: cómo es el laboratorio que producirá la vacuna en el país

Esteban Corley, director del laboratorio mAbxience Argentina, explicó cómo será el desarrollo.

La Argentina producirá la vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford para combatir al coronavirus, tal como anunció el presidente Alberto Fernández.

En la conferencia de prensa en la Residencia de Olivos, el presidente Alberto Fernández destacó que el laboratorio mAbxience, del Grupo INSUD, estará encargado de la «producción de la sustancia activa de la vacuna» en la que está trabajando, en fase 3, la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca.









El laboratorio argentino encargado de llevar a cabo la importante tarea es el de mAbxience, una compañía biotecnológica internacional, especializada en la investigación, desarrollo y fabricación de anticuerpos monoclonales, parte del grupo farmacéutico Insud Pharma.

Este laboratorio, que posee una superficie de 20.000 m², se especializa en la investigación y el desarrollo de vacunas y productos biofarmacéuticos y, según precisan en su página web, tiene una «capacidad productiva integral alcanza las 30 millones de dosis anuales».

«mAbxcience tuvo su apertura en febrero donde se invirtió 40 millones de dólares. Eso obviamente despertó el interés de AstraZeneca que tiene un programa global súper interesante de abastecer creo que dos mil millones de dosis de vacuna en el mundo en un plazo corto y por lo tanto han ido en cada región eligiendo empresas que sean capaces de producir y generar este producto», dijo el director de Operaciones del Laboratorio mAbxience, Esteban Corley en declaraciones a la TV Pública.

«Seguramente, vamos a tenerla, en condición comercial, en el primer semestre del año que viene, en enero o febrero».

Corley explicó que la Argentina no tendrá prioridad en la distribución de la vacuna. «Se va a hacer con lineamientos muy cuidados de prioridad porque la intención de AstraZeneca es hacer una distribución equitativa en todos los países de América Latina».

«Nosotros para América Latina, excluyendo Brasil, estamos pensando en 250 millones de dosis» de vacunas contra el coronavirus que, como se anunció oficialmente hoy, se producirán en el país.

El directivo indicó que «ellos lo querían hacer realmente rápido, en el curso de un año poder abastecer esas cantidades» y «para América Latina, excluyendo Brasil, estamos pensando en 250 millones de dosis».

El 21 de febrero pasado, esta compañía, especializada en la producción de medicamentos para enfermedades oncológicas y autoinmunes, amplió «el acceso de los pacientes a tratamientos biológicos» al sumar una nueva planta en Garín, provincia de Buenos Aires, con lo que ahora cuenta con dos plantas en la Argentina y una en León, España.

La planta, inaugurada por el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kiciloff, entre otras autoridades, requirió de una inversión de 40 millones de dólares y «marca un nuevo hito en la industria de biofármacos en Latinoamérica».

Con su puesta en funcionamiento, afirmó la empresa en un comunicado, «logra duplicar su capacidad de producción con la posibilidad de cubrir la demanda del mercado argentino e internacional durante los próximos 10 años».

La planta produce anticuerpos monoclonales biosimilares, que «se utilizan para el tratamiento de enfermedades oncológicas y autoinmunes como la artritis reumatoide».

En otro tramo de la entrevista, Corley habló de la vacuna rusa.»No tengo un prejuicio, pero no me pondría nada que no conozco en detalle. Es un poco incómodo para la comunidad científica no estar informados como ocurre con el resto de las vacunas, pero al momento de cruzar la frontera van a tener que mostrar toda la información. Estoy seguro de que todas las autoridades latinoamericanas saben qué mirar y que lo que aprueben va a ser efectivo».

